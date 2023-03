Eine "psychisch auffällige Frau" trafen Polizeibeamte in Ansbach am Dienstagnachmittag (28. Februar 2023) an. Dabei fiel den Beamten die für das Wetter nicht geeignete Kleidung der Fußgängerin auf: Die 42-Jährige war nur mit einem nassen T-Shirt bekleidet und barfuß unterwegs.

Als die Polizisten sie darauf ansprachen, reagierte die 42-Jährige ungehalten: Sie schrie laut herum, imitierte dabei Tiergeräusche und mimte ein Pferd nach. Schlussendlich "galoppierte sie wiehernd" auf der Kanalstraße davon, wie die Polizeiinspektion Ansbach meldete.

Einsatz in Ansbach: Frau zeigt seltsames Verhalten - und greift Polizisten an

Den Polizisten kam das Verhalten seltsam vor: Bei der weiteren Abklärung holte die 42-Jährige dann unvermittelt aus und schlug mit voller Wucht in Richtung eines Polizeibeamten. Dieser konnte den Schlag jedoch abfangen - und brachte die Frau dann unter Kontrolle.

Anschließend wurde die scheinbar verwirrte Frau aufgrund ihrer psychischen Auffälligkeiten in ein Krankenhaus gefahren. Außerdem wird gegen sie nun wegen versuchter Körperverletzung und Angriff auf einen Beamten ermittelt.

