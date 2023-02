Trotz des Stoppschildes und eines Vorfahrtszeichen übersah ein 72-jähriger Autofahrer am Montagabend (20. Februar 2023) einen auf der Staatsstraße aus Richtung Rothenburg ob der Tauber kommenden Kleinbus. Dieser war in Richtung Baden-Württemberg unterwegs. Vermutlich wollte der Mann an der so genannten Schnepfendorfer Kreuzung in die Staatsstraße 1022 einbiegen, um nach Bossendorf zu kommen.

Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Autos schließlich zusammen. Laut Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber ereignete sich der Crash gegen 18 Uhr.

Rothenburg ob der Tauber: Alle Unfallbeteiligten verletzt - darunter auch ein Säugling

Im Kleinbus, der aus Rothenburg kam, befand sich die 32-jährige Fahrerin, ihr fast einjähriger Säugling und eine 62-jährige Verwandte. Als der Wagen leicht neben der Straße zum Stehen kam, schleuderte es das Auto des 72-Jährigen in einen Graben, wo es auf der linken Seite liegen blieb. Alle vier Beteiligten wurden verletzt in zwei umliegende Krankenhäuser verlegt.

Bei dem Unfall waren drei Rettungsdienste, ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehren aus Rothenburg ob der Tauber und Insingen mit rund 40 Kräften im Einsatz. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

