Dürrwangen vor 1 Stunde

Brand in Wohnhaus

Küchenbrand löst Großeinsatz aus: Familienvater erleidet schwere Verbrennungen, auch Frau und Kinder verletzt

Ein Küchenbrand in einem Wohnhaus in Dürrwangen löste einen Großeinsatz der umliegenden Feuerwehren aus. Als diese am Brandort eintrafen, hatte der ansässige Familienvater den Brand mithilfe eines Feuerlöschers zwar bereits in den Griff bekommen, zog sich dabei aber schwere Verbrennungen zu. Auch zwei Kinder wurden leicht verletzt.