Zu einem Frontal-Crash mit einer verletzten Person ist es in der Nacht von Dienstag (20. Dezember) auf Mittwoch (21.) gekommen. Der Unfall ereignete sich auf der Staatsstraße von Wassertrüdingen in Richtung Unterschwaningen (Landkreis Ansbach).

Ein 27-Jähriger kam mit seinem Auto nach einer Linkskurve von der Fahrbahn ab "und prallte frontal gegen ein Brückengeländer", beschreibt die Polizeiinspektion Dinkelsbühl den Unfallhergang.

Fahrer verletzt sich bei Unfall - Totalschaden am Auto

Dabei zog sich der Fahrer mittelschwere Verletzungen zu, er kam zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. An seinem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Beamten mehrere Anzeichen einer Alkoholisierung des Mannes fest, weswegen sie eine Blutentnahme veranlassten. Gegen den Fahrer läuft nun ein Strafverfahren.

