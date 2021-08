Strüth/Ansbach vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Ätzender Geruch in Klinik wahrgenommen - Feuerwehr rückt an

In Strüth im Kreis Ansbach wurde ein auffälliger, ätzender Geruch in einer Klinik wahrgenommen. Die Feuerwehr rückte sofort an. Glücklicherweise war jedoch keine Evakuierung der Patient*innen nötig.