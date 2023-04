Die 5 besten Clubs & Diskotheken in Ansbach

Wenn du eine unvergessliche Nacht verbringen möchtest, solltest du die vielseitigen Freizeitangebote in Ansbach ausprobieren. Von legendären Partynächten im Alpenmax über vielfältige Musikgenres in der Grotte bis hin zu einer einzigartigen Kombination aus Bar, Waschsalon und Club im Café Störtebeker und Joe’s Waschsalon, gibt es in Ansbach viel zu erleben. Bei der Aufstellung haben wir uns an den Google-Bewertungen orientiert.

1# Alpenmax Ansbach - bekannt für seine Partynächte

Du möchtest eine unvergessliche Nacht verbringen? Dann solltest du unbedingt das Alpenmax in Ansbach besuchen. Diese Disco ist bekannt für ihre legendären Partynächte, die weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind. Nach einer längeren Corona-Pause kehrt das Alpenmax jetzt bald zurück und du kannst wieder Teil der einzigartigen Partyszene werden.

Im Alpenmax erwartet dich eine tolle Atmosphäre und eine ausgelassene Stimmung. Hier kannst du tanzen, feiern und neue Leute kennenlernen. Die DJs legen die besten Beats auf und sorgen dafür, dass die Stimmung von Anfang bis Ende stimmt.

Alpenmax Ansbach

Draisstraße 2, 91522 Ansbach

Tel: 0981 9724985

www.alpenmaxansbach.de

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 22:00 bis 05:00 Uhr

2# Die Grotte - vielfältige Events warten auf dich

Diese Disco wurde mit viel Leidenschaft und Kreativität gestaltet. Eines der herausragenden Merkmale der Grotte sind ihre vielfältigen Events. Hier kannst du Musik aus verschiedenen Genres genießen: Pop, Rock, Country, Blues & Jazz und noch viel mehr. Die unterschiedlichen Bands und Musiker*innen sorgen für Abwechslung und eine unvergessliche Party-Atmosphäre.

Ein weiteres Highlight ist die Auswahl an Fine Drinks und Cocktails. Die Drinks zeichnen sich durch ihre Qualität aus: Klassische Cocktails und moderne Variationen werden mit hochwertigen Spirituosen und Säften zubereitet. Wer etwas Besonderes sucht, wird im urigen Ambiente der Kellerbar der Grotte auf seine Kosten kommen.

Die Grotte

Platenstraße 24, Kellergeschoss, 91522 Ansbach

Telefon: 0152 53582258

https://die-grotte.de/

Öffnungszeiten: Jeden Freitag ab 20:00 Uhr

3# Café Störtebeker und Joe’s Waschsalon - die Kombi machts

Du suchst nach einer Bar, die mehr bietet als nur eine einfache Getränkeauswahl? Dann ist die Location mit Café Störtebeker und Joe’s Waschsalon genau das Richtige für dich. Diese Kombination aus Bar, Waschsalon und einer Art Club bietet dir alles, was du für eine unvergessliche Nacht brauchst.

Schon beim Betreten des Café Störtebeker & Joe’s Waschsalon wirst du von einer gemütlichen Atmosphäre begrüßt. Hier kannst du dich mit Freund*innen bei einem Drink entspannen und am Kicker oder der Dartscheibe dein Können unter Beweis stellen. Doch das ist noch lange nicht alles. Hier findest du auch einen Flohmarkt, auf dem du besondere Schätze entdecken kannst. Wenn du auf der Suche nach einem besonderen Erlebnis bist, kannst du die Räumlichkeiten des Café Störtebeker & Joe’s Waschsalon auch für deine eigene Party buchen.

Café Störtebeker und Joe’s Waschsalon

Würzburger Straße 18, 91522 Ansbach

Telefon 0160 3081369

www.stoertebeker-waschsalon.de

Öffnungszeiten: Montag von 13:00 bis 00:00 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 14:00 bis 00:00 Uhr, Freitag von 14:00 bis 02:00 Uhr, Samstag von 14:00 bis 03:00 Uhr

4# ADTV Tanzschule Springer - Tanzen lernen und gleich ausprobieren

Erlebe das Tanzen auf eine neue Art bei der ADTV Tanzschule Springer. Hier hast du nicht nur die Möglichkeit, deine Tanzbewegungen zu verbessern, sondern auch gleich auszuprobieren, was du gelernt hast. Jeden Samstag findet eine Tanzparty für Jugendliche statt. Hier wird die aktuelle Musik aus den Charts gespielt, es gibt beeindruckende Lichteffekte, eine Lasershow, Billard und Kicker, Lotto, eine Hitparade und vieles mehr. Es wird einiges dafür getan, dass du dich auf dem Parkett so richtig wohlfühlst.

Auch für Erwachsene gibt es jeden Sonntag einen exklusiven Tanzabend, bei dem du deine Tanzbewegungen in gemütlicher Atmosphäre ausprobieren kannst. Übrigens hast du bei jeder der Tanzpartys die Chance, Freigetränke oder Cocktail-Gutscheine zu gewinnen. Du wirst es nicht bereuen, dich auf eine Nacht in der Tanzschule einzulassen und dich beim Tanzen so richtig auszutoben.

ADTV Tanzschule Springer

Hospitalstraße 47, 91522 Ansbach

Telefon: 0981 12229

www.tanzschule-springer.de

Öffnungszeiten: Samstag von 19:00 bis 22:00 Uhr und Sonntag von 19:30 Uhr bis 22:00 Uhr

5# Kronenbräu Dautenwinden - Live-Bands und Motto-Partys

Das Kronenbräu bietet dir jeden Samstag eine laute und tolle Disco-Erfahrung, die dich begeistern wird. Das Highlight ist die Live Hall, in der regelmäßig hochkarätige Live-Bands oder aufwendige Motto-Partys vom Feinsten präsentiert werden. Hier kannst du dich musikalisch so richtig austoben und die Nacht zum Tag machen. Egal, ob du auf Hip-Hop, House, Top40 oder EDM stehst – hier fühlst du dich zu Hause.

Du kannst dich auch in Dautens Wohnzimmer treffen: Hier kommen Freund*innen zusammen, um gemeinsam zu feiern, Spaß zu haben und die Nacht zu genießen. Lass dich von der großartigen Atmosphäre anstecken und tauche ein in eine Nacht voller Abenteuer und guter Laune.