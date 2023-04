Die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber berichtet von einem besonders dreisten Taschendiebstahl in der Innenstadt und sucht jetzt nach Zeugen.

Gegen 12 Uhr am Montag, dem 17. April 2023, aß ein 55-jähriger Mann seine Brotzeit vor einer Metzgerei in der "Oberen Schmiedgasse". Laut Polizeiangaben lief eine Gruppe von etwa sechs Personen an dem sitzenden Mann vorbei. Eine Frau aus der Personengruppe soll dann eine Verletzung am Knöchel vorgetäuscht haben, wegen der sie sich an der Schulter des 55-Jährigen abstützen musste.

Taschendiebstahl: Frau täuscht Verletzung vor und stiehlt Geldbörse

Im Anschluss bemerkte der 55-Jährige, dass sein Geldbeutel aus seiner Jackentasche verschwunden war. In diesem befanden sich neben wichtigen Karten und Dokumenten auch 250 Euro Bargeld.

Zeugen, die die Tat möglicherweise beobachtet haben, oder sonstige Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 098619710 bei der Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber zu melden.

Vorschaubild: © Christopher Schulz