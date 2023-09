Das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet von einem durch Unbekannte verursachen Scheunenbrand im Kreis Ansbach.

Am Montagnachmittag (04. September 2023) gegen 17.30 Uhr meldete eine Passantin ein Feuer "Am Markt" in Leutershausen. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stellten vor Ort fest, dass ein Baum in Brand geraten war und das Feuer auf ein danebenstehendes landwirtschaftliches Gebäude übergriffen.

Baum in Brand geraten - Flammen greifen auf Scheune über

Die Feuerwehren Ansbach Land, Leutershausen, Jochsberg, Mittelramstadt, Höchstetten und Neukirchen waren im Einsatz und konnten den Brand schnell ablöschen. Dennoch beläuft sich der Sachschaden am Gebäude auf mehrere Zehntausend Euro, Menschen kamen allerdings nicht zu Schaden.

Laut Polizeiangaben stellten Beamte in unmittelbarer Nähe des Brandortes mehrere abgebrannte Feuerwerkskörper fest, weswegen die Kriminalpolizei Ansbach die Ermittlungen übernommen hat. Es wird aktuell geprüft, ob und inwiefern die pyrotechnischen Gegenstände mit der Entstehung des Brandes in Verbindung stehen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/2112 - 3333 zu melden.

Vorschaubild: © Canva; Collage: inFranken.de