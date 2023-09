Am Mittwochabend (06. September 2023) ist es im Kreis Ansbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mopedfahrer und einem Traktorgespann gekommen. Das berichtet am Donnerstag (07. September 2023) die Polizeiinspektion Ansbach. Gegen 18.20 Uhr war ein 80-Jähriger mit seinem Moped auf der Kreisstraße AN9 in Richtung Grüb unterwegs und fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf ein vor ihm fahrendes Traktorgespann auf.

Der 80-Jährige wurde gegen den beladenen Anhänger geschleudert und erlitt diverse Gesichtsverletzungen, so die Polizei. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur Behandlung ins Klinikum Ansbach. Der Traktorfahrer kam mit einem Schrecken davon. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Angaben der Beamten auf 3.500 Euro.

