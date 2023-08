Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagnachmittag (15. August 2023) gegen 14.30 Uhr an der Oberahorner Kreuzung in Feuchtwangen (Landkreis Ansbach) gekommen. Das teilt die Polizeiinspektion Feuchtwangen mit.

Ein 58-Jähriger war mit seinem 15-Tonner-Lkw aus Richtung Steinbach kommend, in Richtung Thürnhofen unterwegs. An der Kreuzung missachtete er das Stoppschild und fuhr mit circa 50 km/h (laut ausgelesenem Fahrtschreiber) über die Kreuzung.

Drei Menschen bei Unfall im Kreis Ansbach verletzt

Dabei übersah er einen 19-jährigen, der mit seinem Auto von Zumberg in Richtung Oberahorn unterwegs war und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 17-jährige Beifahrerin im Auto des 19-Jährigen wurde schwerer verletzt. Der Lkw musste nach Unfallaufnahme von einer Fachfirma geborgen werden. Der Gesamtschaden beträgt circa 65.000 Euro.

