Eine 31-Jährige fuhr am Sonntag (7. Mai 2023) um 15.45 Uhr mit ihrem Auto auf der B13 von Ansbach in Richtung Lehrsberg. Auf Höhe der Abzweigung Wasserzell wollte die Autofahrerin nach links abbiegen, obwohl die Abbiegespur durch die Feuerwehr Ansbach mit Verkehrshütchen wegen des Citylaufs gesperrt war.

Laut Polizeiinspektion Ansbach rechnete ein hinter der 31-Jährigen fahrender 70-jähriger Autofahrer nicht mit dem Abbiegevorgang der 31-Jährigen und versuchte noch auszuweichen. Er konnte aber einen Auffahrunfall nicht mehr verhindern und fuhr mit der rechten Vorderseite seines Autos gegen die linke Seite des Autos der 31-Jährigen. Bei dem Auffahrunfall wurden die beiden Fahrer leicht verletzt und ins Klinikum Ansbach gebracht.

Auffahrunfall bei Ansbach - Totalschaden und zwei Verletzte

Auf der Rücksitzbank im Auto der Frau befand sich ein knapp eineinhalb Jahre altes Kleinkind, das bei dem Unfall nicht verletzt wurde. Am Fahrzeug des 70-Jährigen entstand bei dem Zusammenstoß ein Totalschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Am Auto der 31-Jährigen, an dem der Airbag ausgelöst hatte, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Vorschaubild: © Peter Kneffel (dpa)