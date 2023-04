Am Donnerstagmorgen fuhr ein 50-Jähriger gegen 8.15 Uhr mit einem Lkw samt Anhänger von der Feuchtwanger Straße in Richtung Breslauer Straße. Als der Mann in den Kreisverkehr an der Danziger Straße einfuhr, übersah er laut der Polizei einen Kleinwagen, der sich schon im Kreisverkehr befand. In dem Auto befanden sich neben der 22-jährigen Fahrerin noch vier Mitfahrer - drei junge Frauen im Alter von 23, 24 und 29 Jahren sowie ein 27 Jahre alter Mann.

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die 29-Jährige, die hinten rechts in dem Wagen saß, schwer verletzt. Sie erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und war kurzzeitig bewusstlos. Sie wurde ins Klinikum Ansbach eingeliefert. Die 24-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, sie erlitt ein HSW-Schleudertrauma und wurde ins Krankenhaus Dinkelsbühl gebracht.

Am Lkw entstand Sachschaden am Führerhaus in Höhe von rund 5.000 Euro. An dem Auto, das nach dem Unfall abgeschleppt werden musste, wurde die rechte Fahrzeugseite im Bereich der hinteren Türe stark beschädigt. Der Sachschaden beträgt in etwa 10.000 Euro.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Uli Deck/dpa