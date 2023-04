Am Dienstagnachmittag (18. April 2023) gegen 16.50 Uhr wurde am Autohof Frankenhöhe, in Fahrtrichtung Waidhaus auf der A6, ein Auto für circa 50 Euro von einem 48-jährigen Mann betankt. Da der Mann allerdings einfach weiterfuhr, ohne vorher seine Rechnung zu bezahlen, wurde die Verkehrspolizei Ansbach eingeschaltet.

Diese berichtet, dass das Fahrzeug im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung durch eine Streife der Verkehrspolizei Ansbach schnell festgestellt und kontrolliert werden konnte.

Polizei fast flüchtigen Tankbetrüger - Beamte müssen zahlreiche weitere Vergehen feststellen

Bei der Kontrolle des 48-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass er nicht nur seine Tankrechnung schuldig geblieben war, sondern ebenfalls nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem stellten die Beamten drogentypische Anzeichen am Fahrer fest. Ein durchgeführter Schnelltest reagierte positiv aus Kokain und Morphin. Deshalb musste eine Blutentnahme durchgeführt werden.

Weiter stellte sich heraus, dass gegen den 48-Jährigen sowie gegen seinen 42-jährigen Beifahrer bereits mehrere polizeiliche Ausschreibungen vorlagen, unter anderem bestand gegen den Fahrer ein Haftbefehl wegen ausländerrechtlicher Verstöße. Zudem hielten sich beide unerlaubt in Deutschland auf. Der 48-Jährige befindet sich aktuell in Haft.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden obendrein mehrere Gegenstände gefunden, bei denen es sich möglicherweise um Diebesgut handelt. Die Gegenstände wurden von der Polizei sichergestellt und Ermittlungen über ihre Herkunft eingeleitet, weiterhin werden durch die Ausländerbehörde aufenthaltsbeendende Maßnahmen durchgeführt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet, teilte die Verkehrspolizeiinspektion Ansbach mit.

