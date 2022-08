Zu einem größeren Einsatz für die Feuerwehr kam es am Donnerstag (11.08.2022) im Landkreis Ansbach. Nahe der Ortschaft Wilmersdorf ist ein Brand in einem Wald ausgebrochen. Laut ersten Informationen ist eine Fläche von 20 bis 30 Hektar betroffen. Die Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort und mit Löscharbeiten beschäftigt. Dafür mussten lange Schlauchstrecken gelegt werden, da die Einsatzfahrzeuge nicht in das Waldgebiet fahren können. Rund 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Unterstützt werden sie von Löschfahrzeugen des Flughafens, sowie einer Drohne. Foto: News5/DESK

