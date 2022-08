Die Stadt Ansbach sprach am Donnerstag (11. August 2022) eine Warnung wegen erhöhter Waldbrandgefahr aus.

Die hohen Temperaturen und zu geringe Niederschläge haben die Waldbrandgefahr in der Region stark ansteigen lassen. Laut dem Deutschen Wetterdienst wurde am Dienstag (09. August 2022) in Ansbach und Teilen Westmittelfrankens erneut die höchste Gefahrenstufe erreicht.

Waldbrandgefahr: Die Situation bleibt angespannt

„Weiterhin ausbleibende Niederschläge und der auffrischende mäßige Wind aus östlicher Richtung sorgen auch in den nächsten Tagen für eine anhaltend brisante Situation, die sich bei der zweithöchsten Warnstufe einpendelt“, erklärt Jochen Büschl. Er ist der für die städtischen Wälder zuständige Leiter des Referates Stadtentwicklung und Bauen bei der Stadt Ansbach.

Waldbesucher*innen sollten bitte unbedingt folgende Punkte beachten:

Vom 1. März bis 31. Oktober besteht in den allen Wäldern Bayerns Rauchverbot (Bayerisches Waldgesetz)

Grillen oder offenes Feuer ist in Waldnähe (bis 100 Meter) nicht erlaubt

Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte nur auf entsprechenden Parkplätzen und keinesfalls auf trockenem Gras parken, da es sich z.B. an der heißen der Abgasanlage leicht entzünden kann und stets so parken, dass Betriebs-, Rettungs- und Löschfahrzeuge nicht behindert werden

Brände und Rauchentwicklungen in Wäldern sind umgehend an die integrierte Leitstelle unter der bekannten Notrufnummer 112 zu melden

Vorschaubild: © Seaq68/pixabay