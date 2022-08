Zu einer Polizeikontrolle kam es am Sonntag (07.08.2022) gegen 13.40 Uhr in der Eyber Straße in Ansbach. Kontrolliert wurde ein betrunkener 24-Jähriger.

Am Sonntagnachmittag teilen mehrere Passant*innen der Polizei mit, dass ein 24-Jähriger regungslos in einem Gebüsch in der Eyber Straße liege. Vor Ort konnte der junge Mann nach Angaben der Polizeiinspektion Ansbach angetroffen werden.

Betrunkener bereits polizeibekannt und zur Fahndung ausgeschrieben

Der 24-jährige Mann gab an, gegen vier Uhr in der vorangegangenen Nacht auf dem Nachhauseweg von Eyber Kirchweih gewesen zu sein. In dem Gebüsch habe er sich erleichtert. Dabei sei er umgefallen und anschließend eingeschlafen, bis er durch die Passant*innen geweckt worden sei.

Zum Zeitpunkt der Kontrolle hatte der 24-Jährige noch fast 1,2 Promille im Blut. Außerdem wurde bei der Überprüfung festgestellt, dass der 24-Jährige von der Staatsanwaltschaft wegen einer gefährlichen Körperverletzung aus dem Jahr 2021 zur Fahndung ausgeschrieben war. Bei der Überprüfung des Wohnsitzes des 24-Jährigen wurde zudem festgestellt, dass er dort nicht gemeldet war.

