Sachsen bei Ansbach vor 48 Minuten

Pöbelei

Mit drei Promille im Blut: Betrunkene pöbeln Anwohner an - Polizei muss einschreiten

Am Donnerstagabend pöbelten zwei betrunkene Männer mehrere Anwohner*innen in Sachsen bei Ansbach an und beleidigten diese. Nun muss sich einer der beiden wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.