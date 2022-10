In einem Gebäude im Süden von Ansbach ist es am Mittwoch zu einem Feuer gekommen. Bei Arbeiten an einem Balkon geriet ein Dachstuhl in Flammen. Die Feuerwehr Ansbach brachte den Brand schnell unter Kontrolle - verletzt wurde niemand.

Gegen Mittag wurde die Feuerwehr Ansbach zu einem Feuer in der Louis-Schmetzer-Straße gerufen. Bei Schweißarbeiten an einem Balkon war laut Angaben der Feuerwehr die Flamme durchgeschlagen und hatte die Isolierung an der hölzernen Konstruktion des Dachstuhls in Brand gesteckt. In der Wohnung selbst kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Bei dem Vorfall wurde jedoch niemand verletzt, alle Betroffenen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Dachstuhl gerät in Flammen - Feuerwehr reagiert schnell

Der Feuerwehr zufolge hätte der Brand durch eine fachgerechte Einweisung der Schweißarbeiter verhindert werden können. Insgesamt waren rund 25 Einsatzkräfte mit ihren Löschfahrzeugen an der Brandbekämpfung beteiligt.

Schweißarbeiten lösen Dachstuhlbrand aus Am Mittwoch gegen Mittag zu einem Dachstuhlbrand in der Louis-Schmetzer-Straße. Ausgelöst wurde er durch Schweißerarbeiten auf einem Balkon. NEWS5 / Schreiber (NEWS5) +2 Bilder

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © NEWS5 / Schreiber (NEWS5)