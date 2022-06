Am Montagmorgen (13.06.2022) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 6 bei Schnelldorf (Lkrs. Ansbach). Ein Mann kam durch das Unfallgeschehen zu Tode, sechs weitere Personen wurden schwer verletzt, berichtet die Polizei.

Gegen 05.00 Uhr befuhr der 57-jährige Fahrer eines Sattelzugs und sein Beifahrer die BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Aus noch nicht geklärter Ursache kollidierte er zunächst mit einer am rechten Fahrbahnrand befindlichen Baustellenbegrenzung, durchbrach dann die linksseitige Metallschutzleitplanke des Baustellenbereichs und geriet so in die Gegenfahrbahn.

Tödlicher Unfall auf der A6: Lkw kracht erst in Auto, dann in Kühltransporter

Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto, welches mit drei Personen besetzt war, und prallte im weiteren Verlauf frontal in einen ebenfalls entgegenkommenden Lastkraftwagen (Kühltransporter).

Der 50-jährige Fahrer des Autos wurde laut Polizeibericht durch das Unfallgeschehen so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Seine 47-jährige Beifahrerin und das im Fahrzeug befindliche Kind erlitten schwere Verletzungen und wurden mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der 42-jährige Fahrer des Kühltransporters wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die Fahrer der beiden Lastkraftwagen sowie deren Beifahrer wurden ebenfalls mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gefahren.

A6 für Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt

Die BAB 6 ist seit dem frühen Morgen wegen Bergungsarbeiten an der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt (Stand 15.45 Uhr). Der Verkehr wird an den Anschlussstellen Crailsheim und Schnelldorf abgeleitet.

Infolge des Unfalls bildete sich ein Stau, dessen Ende ein Autofahrer bei Satteldorf auf baden-württembergischer Seite offenbar zu spät bemerkte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei raste er etwa zwei Stunden nach dem ursprünglichen Unfall ungebremst auf einen am Stauende stehenden Sattelzugauflieger. Rettungskräfte mussten den 24-Jährigen aus dem Wrack befreien, wie die Beamten schilderten. Ein Hubschrauber flog den Schwerverletzten in eine Klinik.

Vor Ort waren eine Vielzahl von Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes, Notärzte, ein Rettungs- sowie ein Polizeihubschrauber sowie Notfallseelsorger im Einsatz.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ansbach hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.

mit dpa