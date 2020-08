Ramsberg aktualisiert vor 37 Minuten

Sommerurlaub 2020

Ferienhaus auf dem Brombachsee: Corona-Urlaub in einer schwimmenden Wasser-Villa

Wer nach einer originellen Unterkunft am - oder besser auf dem - Brombachsee sucht, dem empfehlen wir das "Floating Village" in Mittelfranken: Am Seehafen können schwimmende Hotels gebucht werden - auch in der Corona-Krise.