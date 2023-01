Die 5 besten Döner Läden in Schweinfurt - Diese solltest du probiert haben

Döner-Imbisse in Schweinfurt : Wir stellen dir 5 Döner-Läden vor Helal Döner Matin Döner Imbiss Adana Kebaphouse Schweinfurt KAYI Türkische Spezialitäten Köşem Imbiss Döner

In Schweinfurt gibt es sowohl alteingesessene als auch neuere Dönerläden. Du findest hier die in Deutschland schon fast traditionellen Imbisse, die sich rein auf türkische Spezialitäten konzentrieren. Aber auch Restaurants, die ein großes Spektrum an Speisen wie Pizza, Burger, Pasta und Schnitzel anbieten, haben Döner auf der Speisekarte. Das folgende Ranking wurde anhand der Google-Rezensionen erstellt und konzentriert sich auf die Läden, bei denen Döner Programm ist.

Helal Döner - Imbiss am Hauptbahnhof

Südöstlich vom Hauptbahnhof an der Hauptstraße Richtung Bergrheinfeld gelegen, gibt es einen der besten Döner in ganz Schweinfurt. Im Helal Döner kannst du nicht nur den typischen Imbiss im Brötchen verspeisen, sondern auch andere traditionelle türkische Gerichte probieren.

Die Kund*innen sind von dem kleinen Laden, der auch einige Sitzplätze im Innen- und Außenbereich hat, begeistert. Sie loben das Schnellrestaurant als besonders sauber und den Döner als besonders lecker. Dass hier schon seit weit mehr als 20 Jahren der gleiche Pächter Döner herstellt und verkauft, zeugt von der Qualität des Essens. Die Speisekarte ist zwar sehr klein, doch schmeckt das, was im Angebot ist, sehr gut. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.

Helal Döner hat von Montag bis Samstag zwischen 10 und 21.30 Uhr geöffnet. Er befindet sich direkt neben dem Italiener Bella Italia. In der stark frequentierten Straße sind meist Parkplätze verfügbar. Wenn du in der Nähe bist, lohnt es sich, hier für einen Döner zu halten.

Helal Döner

Hauptstraße 17, 97424 Schweinfurt

Mo - Sa: 10.00 - 21.00 Uhr

Tel: 0972 1805401

Matin Döner Imbiss - mitten im Gewerbegebiet

Mitten im Gewerbegebiet nahe dem Hafen, zwischen Globus Baumarkt und BayWa, befindet sich auf dem Parkplatz vor dem Farbenfachgeschäft PROSOL der Stand von Matin Döner Imbiss. Hier wird unscheinbar, in einer kleinen Bretterbude, einer der besten Döner der ganzen Stadt verkauft.

Der kleine Stand wirkt zwar auf den ersten Blick nicht sehr einladend, doch zeigen die Rezensionen, dass der äußere Eindruck täuscht. Im Matin Döner Imbiss gibt es nicht nur einen guten Döner. Auch Dürüm und weitere typische türkische Spezialitäten kommen gut an. Die Portionen sind ordentlich und der Preis liegt unter dem Durchschnitt der Region. Der Betreiber ist sehr freundlich und hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Dies kommt bei den Kund*innen besonders gut an.

Da sich der Imbiss im Gewerbegebiet befindet, richtet er sich besonders an Handwerker und Privatpersonen, die in einem der Läden der Gegend einkaufen. Die Öffnungszeiten sind dem angepasst. So öffnet Matin Döner lediglich Montag bis Freitag zwischen 10 und 17 Uhr.

Matin Döner Imbiss

Lilienthalstraße 4-10, 97424 Schweinfurt

Mo - Fr: 10.00 - 17.00 Uhr

Tel: 0173 3924534

Adana Kebaphouse - einer der am stärksten frequentierten Dönerläden Schweinfurts

Bahnhofsnah, am Berliner Platz gelegen, befindet sich einer der am stärksten frequentierten Dönerläden Schweinfurts. Das Schnellrestaurant gehört in Sachen Döner zu den Topadressen Schweinfurts. Die Kundschaft befindet den Döner als besonders lecker und ist mit der Qualität zufrieden.

Neben Döner Kebab kannst du im Adana Kebaphouse auch andere türkische Spezialitäten bestellen. Diese sind laut Rezensionen ebenso zu empfehlen wie die Dönertasche. Dürüm, Lahmacun und auch Pizza schmecken gut. Die Rezensent*innen sind auch von der Freundlichkeit des Personals überzeugt. Die Angestellten haben immer einen lockeren Spruch auf den Lippen und sorgen damit für eine sehr angenehme Atmosphäre. Neben warmen Speisen gibt es auch Baklava. Der Preis des Döners liegt zwar etwas über dem Durchschnitt, doch sind die Gerichte des Ladens diesen Preis wert.

Das Adana Kebaphouse Schweinfurt verfügt über Plätze in Innen- und Außenbereich. Hier kann es in den Stoßzeiten am Mittag auch mal voll werden. Der Döner-Imbiss hat dienstags bis samstags zwischen 11 und 20 Uhr geöffnet.

Adana Kebaphouse Schweinfurt

Berliner Pl. 16, 97424 Schweinfurt

Di - Sa: 11.00 - 20.00 Uhr

Web: https://www.adana-kebaphouse.com/

KAYI Türkische Spezialitäten - täglich frisch gebackenes Döner-Brot

Im Norden Schweinfurts, an der Franz-Schubert-Straße gelegen, findest du eine weitere Topadresse in Sachen Döner. Das KAYI Türkische Spezialitäten landet im Google Ranking weit vorne. Die Kundschaft ist sehr zufrieden und lobt besonders das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das KAYI liegt zwar etwas außerhalb der Kernstadt, kann sich aber dennoch über viel Kundschaft freuen. Diese kommt nicht nur wegen der Preise, sondern auch wegen des Geschmacks. Besonders gut kommt an, dass das Brot täglich frisch gebacken wird. Der Laden befindet sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses und bietet neben den Standardgerichten auch vegetarischen Döner und Falafel-Variationen an. Das Ambiente im Innenraum ist sehr gemütlich. Im Sommer gibt es auch Sitzplätze im Außenbereich.

Der Dönerladen in der Franz-Schubert-Straße 8 hat täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Hier kannst du nicht nur im Laden Döner und andere türkische Gerichte kaufen, sondern auch Essen bestellen. Der Lieferdienst Lieferando liefert die Gerichte des türkischen Restaurants ab 17 Uhr an die Haustür.

KAYI Türkische Spezialitäten

Franz-Schubert-Straße 8, 97421 Schweinfurt

Mo - So: 11 - 21 Uhr

Web: https://m.facebook.com/KAYI.IMBISS/

Köşem Imbiss Döner - mit Sitzplätzen und Süßspeisen

In der Ignaz-Schön-Straße gibt es einen weiteren Döner-Imbiss, der zu den Topadressen in Schweinfurt zählt. Nahe der Technischen Hochschule, verschiedenen weiterführenden Schulen und dem Werksgelände von FAG/Schaeffler gelegen, erfährt das Schnellrestaurant besonders in den Mittagsstunden großen Zulauf.

Der Dönerladen kommt bei den Kunden sehr gut an. Dabei wird nicht nur das Essen gelobt. Auch das Personal wird als sehr freundlich und aufmerksam beschrieben. Der Laden wirkt sauber und aufgeräumt. Die Preise sind angemessen und die Portionen groß. Zudem gibt es neben dem Döner auch noch viele andere türkische Spezialitäten. Auch Süßspeisen kannst du hier kaufen. Es gibt einige Sitzplätze im Innenbereich, auf denen viele regelmäßig ihre Mittagspause mit dem Verzehr eines leckeren Döners verbringen.

Die Lage des Köşem Imbiss ist ideal. Hier kommen viele Schüler*innen, Student*innen und Angestellte hin, um sich ein schnelles Mittagessen zu kaufen. Der Laden wird aber auch von weiter weg angefahren. Es sind eigentlich immer Parkplätze direkt am Haus zu finden. Der Laden hat Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Samstags schließt der Imbiss schon etwas früher.

Köşem Imbiss Döner

Ignaz-Schön-Straße 42, 97421 Schweinfurt

Mo - Fr: 08.00 - 20.00 Uhr

Sa: 08.00 - 18.00 Uhr

Tel: 0972 1801354

Fazit - Preis-Leistungs-Verhältnis ist der Kundschaft wichtig

In Schweinfurt gibt es viele gute Dönerläden. Im Ranking landen besonders die Läden weit vorne, die hohe Qualität zu angemessenen Preisen anbieten. Zudem können viele der genannten Läden mit freundlichem Personal punkten.