Nachtleben in Bamberg: Die 5 besten Clubs & Diskotheken in Bamberg

Musik, Menschen, Tanzen und mal so richtig abschalten: Das ist in den besten Clubs in Bamberg möglich. Wir stellen dir die Top-Diskotheken vor. Die Reihenfolge basiert auf den Google-Bewertungen.

1. Ludwig Bamberg - im Herzen der Stadt

Das Ludwig ist einer der angesagtesten Clubs in Bamberg. Die Location liegt mitten im Herzen der Stadt und ist seit 14 Jahren ein beliebter Spot in Oberfranken. An der Bar findest du Getränke in großer Auswahl zu fairen Preisen. Immer am Puls der Zeit werden wechselnde Events präsentiert und das auf zwei Floors. Es werden alle Genres bedient, von Hip-Hop, über Techno bis hin zu Klassikern.

Zusätzlich stehen vier VIP Lounges zur Verfügung, in denen du einen ganz besonderen Abend erleben kannst. Regelmäßig finden zudem die legendären Mädelsabende statt, an denen alle Frauen bis 3:00 Uhr nachts freien Eintritt haben.

Ludwig Bamberg

Franz-Ludwig-Str. 5a, 96047 Bamberg

Telefon: 0171 6202764

www.ludwig-bamberg.de

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 23:00 Uhr bis 04:00 Uhr

2. Jazz Club Bamberg - Live-Musik für dich

Wer auf Jazz steht, für den ist dieser Club genau das Richtige. Es werden immer wieder tolle Jazzgruppen und Künstler*innen präsentiert, die mit Live-Musik für echte Highlights sorgen. Halte Ausschau nach den kommenden Veranstaltungen und sichere dir online die Karten.

Live und hautnah kannst du einfach nur zuhören oder dich zur Musik bewegen. Zusätzlich gibt es Getränke in großer Auswahl und ein uriges Ambiente. Die Stimmung unter den Gästen ist ausgelassen, es herrscht eine entspannte Atmosphäre und es ergeben sich immer wieder interessanten Gespräche.

Jazz Club Bamberg

Obere Sandstraße 18, 96049 Bamberg

Telefon: 0951 53740

www.jcbamberg.de

Öffnungszeiten: individuell je nach Veranstaltung

3. Live-Club - mitten in der Sandstraße

Dieser Club bietet eine vorgelagerte Bar mit großer Auswahl und wechselnde Veranstaltungen. Hier werden bereits seit 1990 verschiedenste Events angeboten und 2010 wurde der Club aufwändig renoviert. Es finden kleine sowie große Konzerte auf der Bühne statt und es steht ausreichend Platz zum Tanzen zur Verfügung.

Zusätzlich gibt es viele Veranstaltungen, die sogar kostenlos sind. Weitere Informationen findest du online – musikalisch ist hier für jede*n etwas dabei: von heißer Diskonacht bis zu aufregenden Konzerten.

Live-Club

Obere Sandstraße 7, 96049 Bamberg

Telefon: 0951 53304

www.live-club.de

Öffnungszeiten: individuell je nach Veranstaltung

4. Tonwerk Bamberg - die Mischung machts

Seit 1995 gibt es im Club Musik in einer familiären Umgebung. Die Getränke werden zu fairen Preisen verkauft und die Atmosphäre ist perfekt, um eine Nacht in Bamberg zu verbringen. Seit vielen Jahrzehnten prägt die Diskothek das regionale Nachtleben und bietet einen Anlaufpunkt für Menschen aller Altersklassen.

Die Veranstaltungen wechseln immer wieder: von rockiger Musik über Techno bis hin zu Ü30-Partys ist für jede*n etwas dabei. Die Gäste werden als freundlich und offen beschrieben, hier kannst du auch neue Menschen kennenlernen.

Tonwerk Bamberg

Pödeldorfer Str. 146, 96050 Bamberg

www.tonwerk-bamberg.de

Öffnungszeiten: Freitag von 22:00 Uhr bis 05:00 Uhr und Samstag von 22:00 Uhr - 05:00 Uhr

5. Agostea Bamberg - direkt am Bahnhof zu finden

Der Club gehört seit vielen Jahren bereits zum Nachtleben von Bamberg fest dazu und bietet wechselnde Veranstaltungen mit tollen Specials. Von der Cocktail Night, über besondere DJs, Schlager Partys oder Musik aus vergangenen Jahrzehnten: Hier wird dir vieles geboten.

Die Einrichtung ist im neobarocken Stil stylisch gehalten und eine Kirchenkanzel bildet das DJ-Pult. Bereits beim Eintreten spürst du den ganz besonderen Flair und den eigenen Rhythmus, den dieser Club versprüht.

Agostea Bamberg

Ludwigstraße 25, 96052 Bamberg

Telefon: 0951 3090470

www.agostea.de

Öffnungszeiten: individuell je nach Veranstaltung

Fazit - Bambergs vielfältiges Nachtleben

Bamberg hat einige tolle Diskotheken und bietet ein vielfältiges Nachtleben. Probiere etwas Neues aus oder wähle einen Club, der deinen musikalischen Ansprüchen entspricht. Wir sind gespannt auf deine Erfahrungen, die du in den fünf besten Clubs der Stadt sammelst.