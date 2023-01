Die 7 besten Bäcker in Kronach - Diese Bäckereien solltest du kennen

Den Weg zum Bäcker schlagen viele mindestens einmal wöchentlich ein. Hier erhältst du sowohl süße als auch herzhafte Backwaren, die sich in Mahlzeiten integrieren oder als Snack genießen lassen.

Auf Basis der Google-Bewertungen stellen wir dir 7 Bäckereien in Kronach vor, die einen Besuch wert sein könnten.

7 tolle Bäcker in Kronach: Hier bekommst du Brot, Brötchen, Gepäck und Torten

1# Volle 5,0 Sterne gab es für die Bäckerei Der Hanfbeck. Hier wird mit Sauerteigen gearbeitet und alles mit Liebe und ohne Fertigmischungen von Hand hergestellt. Einige Besonderheiten im Angebot sind das Hanfbrot, das Hanfbaguette und die Anisbrezeln. Außerdem kannst du hier glutenfreies Brot kaufen. "Leckeres Brot und Gebäck. Meine Lieblinge: Hanfbrot und riesige Seelenspitzen", verrät ein Nutzer.

Adresse: Strauer Str. 11, 96317 Kronach

Strauer Str. 11, 96317 Kronach Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 06:00 bis 14:00 Uhr.

Dienstag bis Samstag von 06:00 bis 14:00 Uhr. Telefon: 09261 6739644

09261 6739644 Webseite: https://www.derhanfbeck.de/

2# Für die Bäckerei A., U. und C. Möckel gab es 4,8 Sterne. 1936 wurde die Bäckerei gegründet und schloss damals noch eine Kolonialwaren- und Kohlenhandlung mit ein. Diese wurde durch einen Dorfladen ersetzt. Heute wird der Familienbetrieb bereits in der vierten Generation geführt. Das ganze Jahr über kannst du hier die beliebten Schokobananen und Nussecken genießen. Darüber hinaus erwarten dich saisonale Highlights wie Osterbrot und Seelenspitzen, Stollen und Plätzla. Zu den Klassikern gehören die in reinem Butterfett gebackenen ausgezogenen Krapfen und die traditionellen Blöcher. "Hier bekommt man gutes Brot, Brötchen und Gebäck. Zusätzlich bekommt man bei Möckel ein für einen Dorfladen großes Sortiment an Artikeln für den täglichen Bedarf, z. B. Getränke, Kaffee, Tee, Süßigkeiten, Hygieneartikel", schreibt ein Nutzer.

Adresse: Wirtsgasse 3, 96317 Kronach-Fischbach

Wirtsgasse 3, 96317 Kronach-Fischbach Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 07:30 bis 12:00 Uhr. Mittwoch bis Freitag außerdem von 14:00 bis 18:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 07:30 bis 12:00 Uhr. Mittwoch bis Freitag außerdem von 14:00 bis 18:00 Uhr. Telefon: 09261 3756

09261 3756 Webseite: http://www.moeckel-fischbach.de/Home

3# Die Bäckerei Thomas Hofmann konnte mit 4,7 Sternen überzeugen. Nach handwerklicher Tradition werden hier seit vielen Jahren gesunde und leckere Backwaren hergestellt. "Die Vollkorn Produkte sind sehr gut", lobt eine Nutzerin. Eine andere Nutzerin empfiehlt dir die "Kartoffelbrötchen". Neben den Backwaren werden in der Konditorei besondere Köstlichkeiten wie Petit Fours oder Marzipankreationen hergestellt. Auf Anfrage kannst du deine individuelle Hochzeitstorte realisieren lassen. Die Torte kann bis zu 5 Etagen hoch sein. Möchtest du dein Brot hier kaufen, kannst du online einsehen, an welchem Tag welches Brot frisch gebacken wird. Eine Besonderheit ist das große Sortiment an verschiedenen Dinkelprodukten.

Adresse: Ziegelerden 56, 96317 Kronach

Ziegelerden 56, 96317 Kronach Öffnungszeiten: Montag und Freitag von 06:00 bis 12:00 Uhr.

Montag und Freitag von 06:00 bis 12:00 Uhr. Telefon: 09261 3861

09261 3861 Webseite: http://www.baeckerei-hofmann.com/Filialen

4# Die Balus Bäckerei bekam 4,6 Sterne. In der Bäckerei kannst du es dir mit einem Kaffee und einem Gebäckstück gemütlich machen. Ein*e Nutzer*in hebt die "Seelenspitzen" besonders positiv hervor. Von einem anderen Nutzer wird gelobt: "Genialer Bäcker, echtes Handwerk! Brot und Brötchen sind immer frisch und sehr lecker, zudem gibt es eine sehr große Auswahl. Auch die Kuchen und Torten sind eine absolute Empfehlung! Wir hatten diese für unsere Hochzeit und sind mehr als zufrieden."

Adresse: Wachtersflurstraße 11, 96317 Kronach

Wachtersflurstraße 11, 96317 Kronach Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 06:30 bis 17:00 Uhr. Samstag von 06:30 bis 12:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 06:30 bis 17:00 Uhr. Samstag von 06:30 bis 12:00 Uhr. Telefon: 09261 963172

Auch diese Bäckereien sind einen Besuch wert

5# Für Sebastians Backzauber gab es 4,5 Sterne. In der Bäckerei gibt es auch ein kleines Café, welches dich zum Verweilen einlädt. Alle Brote und Vollkornbackwaren sind nach strengen Bioland-Richtlinien hergestellt. Das verwendete Getreide wird von einem regionalen, heimischen Landwirt bezogen. Ein besonderer Service: Der Bäcker backt nach Absprache für deine Festlichkeiten. So kannst du beispielsweise ein paar kleine Snacks für eine Besprechung bestellen oder einen Brotzeitkorb mit verzehrfertigen Pizzataschen für den Vereinsausflug. "Immer wieder ein genussreiches Geschmackserlebnis, vollwertige Backwaren kosten zu können", lobt ein*e Nutzer*in.

Adresse: Klosterstraße 2, 96317 Kronach

Klosterstraße 2, 96317 Kronach Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 06:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:00 bis 12:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 06:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:00 bis 12:00 Uhr. Telefon: 09261 3637

09261 3637 Webseite: http://www.sebastians-backzauber.de/

6# Ebenfalls 4,5 Sterne gab es für Bäckerei & Cafe Am Bamberger Tor. Sowohl im Café als auch im Freien kannst du das Treiben der Altstadt mit einem Kaffee und einem Snack aus der Bäckerei genießen. "Dabei richtig lecker. Man sitzt recht schön, insbesondere im Sommer, wo man draußen das Treiben in der oberen Stadt genießen kann", schreibt ein*e Nutzer*in. In der Backstube findest du Brot und Brötchen, Torten und Kuchen sowie feinste Backwaren. Besonderes Gebäck sind Blöchla, Seelenspitzen und Bobbes. Überdies gibt es eine Frühstückskarte sowie warme Speisen. Dazu schreibt eine Nutzerin: "Super Frühstück und exzellente Kuchen. Die Mohnschnitte und das Schokocroissant waren ein Traum."

Adresse: Amtsgerichtsstraße 1, 96317 Kronach

Amtsgerichtsstraße 1, 96317 Kronach Öffnungszeiten: Montag und Dienstag sowie Donnerstag bis Samstag von 07:00 bis 17:00 Uhr. Sonntag von 08:00 bis 10:00 Uhr und von 13:30 bis 17:00 Uhr.

Montag und Dienstag sowie Donnerstag bis Samstag von 07:00 bis 17:00 Uhr. Sonntag von 08:00 bis 10:00 Uhr und von 13:30 bis 17:00 Uhr. Telefon: 09261 3322

09261 3322 Webseite: https://placejuice.com/bckerei-cafe-am-bamberger-tor-wvlcsdu

7# Mit 4,4 Sternen überzeugte Müllers Backhaus. Das Backhaus legt besonderen Wert auf saisonale sowie regionale Produkte. Eine Leckerei aus dem breiten Sortiment kannst du auch direkt vor Ort in einem der Cafés genießen. Angeboten wird eine große Brot- und Brötchenvielfalt, Feingebäck, Kuchen, Torten, Snacks und saisonale Backwaren. Ein Nutzer lobt: "Immer einen Besuch wert - entweder zum Verweilen oder "to go". Ich mag ganz besonders die ausgelassenen Krapfen."