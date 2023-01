Die 5 besten Döner-Läden in Bamberg - Diese Döner solltest du probiert haben

Die 5 besten Döner-Läden in Bamberg : Das ist das Ranking Marmaris Kebabhaus Rami 5 Pizzahaus Imbiss Lokanta Euro Döner Rebels

: Das ist das Fazit: Es gibt eine große Vielfalt - jeder Döner schmeckt anders

Döner ist nicht einfach nur ein Fladenbrot-Sandwich, es ist das bekannteste Gericht der türkischen Küche und seit Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken aus Deutschlands Imbisskultur. Auch in Bamberg haben sich viele Läden etabliert und andere kleine Revolutionen gestartet. Wir haben die fünf besten Dönerläden für dich zusammengestellt; unsere Auflistung basiert auf Google-Bewertungen.

Marmaris Kebabhaus – Kultstatus

Das Marmaris Kebabhaus hat fast schon Kultstatus in der Stadt. Direkt an der Kettenbrücke gelegen, ist hier eigentlich immer etwas los. Es gibt vermutlich keine Studis in der Stadt, die hier nicht schon einmal Döner gegessen haben. Peter Hoffmann schreibt dazu bei Google "seit Jahrzehnten DER Laden für ausgezeichneten Döner".

Mit Fleisch, gegrilltem Gemüse, in vegetarischer oder veganer Variante – hier gibt es für alle etwas ins Brot. Wenn du Hummus magst, bist du hier genau richtig. Für den kleinen Hunger gibt es Sigara Börek und für alle, die gerne Süßes mögen, gibt es auch noch Baklava.

Adresse: Obere Königstraße 9, 96052 Bamberg

Obere Königstraße 9, 96052 Bamberg Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10:00 - 23:00 Uhr

Montag bis Freitag 10:00 - 23:00 Uhr Telefonnummer: +49 951 23358

Rami 5 Pizzahaus – mit Dönerspieß im Zentrum

Rami 5 ist in Bamberg vor allem für seine Pizza to go bekannt. Hier gibt es immer frische Pizza in verschiedenen Sorten und du kannst dir direkt ein Stück auf die Hand schnappen.

Aber der Familienladen hat auch guten Döner, im Fladen oder im Dürüm. Für alle, die lieber fleischlosen Döner essen, gibt es auch Falafel. Wegen der Nähe zum Zentralen Omnibusbahnhof und zur Fußgängerzone ist hier immer reges Treiben. Die einen kommen vom Einkaufen, die anderen wollen zum Einkaufen und wieder andere kommen extra zum Essen hierhin.

Adresse: Franz-Ludwig-Straße 5, 96047 Bamberg

Franz-Ludwig-Straße 5, 96047 Bamberg Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10:00 - 20:30 Uhr

Montag bis Samstag 10:00 - 20:30 Uhr Telefonnummer: +49 951 18329337

Imbiss Lokanta – der Döner für unterwegs

Der Imbiss Lokanta liegt strategisch günstig, nur wenige Meter vom Bahnhof entfernt. Auf dem Weg in die Innenstadt bzw. zum Bahnhof kommst du dort zwangsläufig vorbei.

Der Laden steht für ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis und hat schon die ein oder anderen Person vor dem großen Hunger in der Bahn gerettet. Der Döner ist aber nicht ausschließlich als Unterwegs-Imbiss zu betrachten. Laut Daniel Schmidt "lohnt [es] sich immer wieder vom CG [Clavius-Gymnasium] zum Lokanta zu laufen".

Adresse: Luitpoldstraße 39, 96052 Bamberg

Luitpoldstraße 39, 96052 Bamberg Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 11:00 - 22:00 Uhr

Montag bis Samstag 11:00 - 22:00 Uhr Telefonnummer: +49 951 2975700

Euro Döner – guten Hunger

Der Euro Döner liegt etwas außerhalb und ist vermutlich nicht die erste Anlaufstelle für Touris. Aber vielleicht macht ihn ja gerade das aus. Der Döner-Wagen vor Netto steht unweit des Schwimmbades, direkt am Berliner Ring.

Der Dönerladen ist ein beliebter Treffpunkt während der Mittagspause. Wer den Parkplatz-Imbissbuden-Charme mag, bleibt vielleicht noch auf eine Limo.

Adresse: Pödeldorfer Str. 146, 96050 Bamberg

Pödeldorfer Str. 146, 96050 Bamberg Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10:30 - 18:30 Uhr, Samstag 11:00 - 16:00 Uhr

Montag bis Freitag 10:30 - 18:30 Uhr, Samstag 11:00 - 16:00 Uhr Telefonnummer: +49 178 1949672

Rebels – der vegane Döner

Hier fühlen sich Veganer*innen besonders wohl: Ein Imbiss, in dem es alles gibt, was das vegane Herz begehrt. Ob Kebab, Currywurst oder Schnitzel-Sandwich – im Rebels gibt es alles auf pflanzlicher Basis.

Auch wenn du mit veganen Gerichten erstmal nichts anfangen kannst, könnte dich das Rebels überraschen. Das Sojafleisch ist herzhaft gewürzt und die Soßen schmecken traumhaft lecker. Steffen Hübner schreibt dazu bei Google: "Ich wüsste nicht, welcher tierische Döner besser schmecken würde."

Adresse: Luitpoldstraße 34, 96052 Bamberg

Luitpoldstraße 34, 96052 Bamberg Öffnungszeiten: Mittwoch - Samstag 12:00 - 14:00 und 17:30 - 20:00 Uhr (Winterpause vom 17.12.22 - 10.01.23)

Mittwoch - Samstag 12:00 - 14:00 und 17:30 - 20:00 Uhr (Winterpause vom 17.12.22 - 10.01.23) Telefonnummer: +49 951 96436150

+49 951 96436150 Webseite: www.rebels-bamberg.de

Fazit

An vielen Plätzen der Stadt gibt es das beliebte Fladenbrot mit Füllung. Auch wenn es so simpel scheint, schmeckt doch jeder Döner anders. Soßen, Belag, Fleisch und Brot sind von Laden zu Laden unterschiedlich. Vielleicht findest du unter diesen hier deinen neuen Stamm-Imbiss.