Die 4 besten Bäcker in Lichtenfels - Diese Bäckereien solltest du kennen

Jeder hat seine eigenen Vorlieben, wenn es um Bäckereien geht. Dabei deckt das Sortiment in der Regel alle Geschmäcker ab. Suchst du in Lichtenfels nach einem guten Bäcker, wird dir eine große Auswahl begegnen. Anhand der Google-Bewertungen stellen wir dir die 4 besten Bäcker vor, sodass du schnell und einfach eine Wahl treffen kannst.

Dem Statistikportal Statista zufolge gibt es in Deutschland insgesamt 45.000 Verkaufsstellen im Bäckerhandwerk. Im Bäckerhandwerk sind 240.800 Männer und Frauen beschäftigt, welche rund 3.244,16 Millionen Kilogramm Brot und Backwaren verkaufen. Dem Absatz zufolge ist die beliebteste Brotsorte das Toastbrot. Auf dem zweiten Platz folgt das Mischbrot. Weniger beliebt waren der Absatzverteilung zufolge das Mehrkornbrot, das Vollkornbrot, das Weizenbrot, das Roggen- sowie das Dinkelbrot. Der Gesellschaft für Konsumforschung zufolge kauften private Haushalte im Jahr 2018 durchschnittlich ganze 1.681.000 Tonnen an Brot. Möchtest du dir in Lichtenfels ein Brot oder etwas anderes Leckeres von einer Bäckerei kaufen, könntest du das in einer der folgenden 4 Bäckereien tun.

1# Mit 4,7 Sternen auf Google konnte die Bäckerei Söllner überzeugen. Die bewertete Filiale ist die sogenannte Hauptfiliale der Söllner Bäckerei & Café-Tradition und wurde 2017 von Johanna Völker übernommen. Die Lichtenfelserin absolvierte an der Handwerkskammer München ihren Meisterbrief im Bäckerhandwerk. In dem gemütlichen Stehcafé kannst du es dir ideal mit einer Spezialität der Bäckerei gemütlich machen. Zu den Spezialitäten gehören unter anderem der sogenannte "Opa Josef Stollen", handgemachte Lebkuchen, die "Söllners Brezn" oder die "Roggerla". Eine Nutzerin lobt: "Hier wird das Handwerk noch großgeschrieben, große Auswahl an Broten und Brötchen, sehr lecker. Auch auf individuelle Wünsche wird hier eingegangen".

Adresse : Maingasse 10, 96215 Lichtenfels

: Maingasse 10, 96215 Lichtenfels Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 06:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:00 bis 12:00 Uhr, Sonntag von 07:00 bis 10:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 06:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:00 bis 12:00 Uhr, Sonntag von 07:00 bis 10:00 Uhr. Telefon: 09571 4724

09571 4724 Webseite: https://www.baeckereisoellner.de/

2# 4,6 Sterne erhielt Kerlings Backwerkstatt. "Neben Brot gibt es eine ganze Reihe anderer Köstlichkeiten aus der Backstube", schreibt eine Nutzerin. In dem Magazin "Der Feinschmecker" wurde der Betrieb als eine der besten Bäckereien in Deutschland 2013 ausgezeichnet. Den Kleinstbetrieb gibt es heute bereits in der vierten Generation und man setzt auf Qualität anstelle auf Quantität. So werden ausschließlich regionale Rohstoffe verwendet. Eine Besonderheit sind die Natursauerteig-Brote, hausgemachte Nudeln sowie Knabbergebäck wie Parmesankräcker. Über den Online-Shop kannst du einige der Artikel bequem zu dir nach Hause liefern lassen.

Adresse : Bamberger Str. 12, 96231 Bad Staffelstein

: Bamberger Str. 12, 96231 Bad Staffelstein Öffnungszeiten : Montag bis Freitag von 06:00 bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr. Samstag von 06:00 bis 12:30 Uhr.

: Montag bis Freitag von 06:00 bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr. Samstag von 06:00 bis 12:30 Uhr. Telefon : 09573 5935

: 09573 5935 Webseite: https://www.brotspezialitaeten.de/

3# Die Bäckerei Stengel erhielt 4,5 Sterne. Eines der Highlights hier ist das Holzofenbrot. Der Ofen selbst soll nur mit Holz aus dem eigenen Wald geheizt werden. Das Familienunternehmen wird mittlerweile bereits in der vierten Generation geführt. Immer mittwochs und samstags ist der sogenannte "Vollkornkracher" im Angebot, freitags der "Dinkelrocker" ohne Weizen und samstags das Roggen-, Dinkel- und Eiweißbrot. Für die Herstellung der Brote werden nur Rohstoffe aus der fränkischen Region verwendet. In der Bäckerei kannst du es dir mit deinen Speisen bequem machen, wie eine Nutzerin schreibt: "Ein gemütliches, sauberes Café mit Selbstbedienung".

Adresse : Bamberger Str. 50, 96215 Lichtenfels

: Bamberger Str. 50, 96215 Lichtenfels Öffnungszeiten : Montag bis Freitag von 06:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:00 bis 13:00 Uhr.

: Montag bis Freitag von 06:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:00 bis 13:00 Uhr. Telefon: 09571 2009

09571 2009 Webseite: https://www.baeckerei-stengel.de

4# 4,2 Sterne erhielt das Müller Backhaus. Neben der klassischen Produktauswahl kannst du saisonale Highlights wie Weihnachtsplätzchen finden. Regionalität wird bei dem Backhaus großgeschrieben. Es gibt nicht nur Brot, Snacks und Brötchen, sondern auch verschiedene Sahne- und Cremetorten sowie Hefeteig-, Mürbeteig- und Rührteigkuchen. Gelobt wird von einem*r Nutzer*in: "Sehr gutes Gebäck, Brot, Kuchen - ich bin rundum zufrieden".

Adresse : Zur Heide 26, 96215 Lichtenfels

: Zur Heide 26, 96215 Lichtenfels Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 06:30 bis 19:00 Uhr. Samstag von 06:30 bis 16:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 06:30 bis 19:00 Uhr. Samstag von 06:30 bis 16:00 Uhr. Telefon : 09571 9489099

: 09571 9489099 Webseite: https://muellersbackhaus.de/filialen/

In welcher der Bäckereien du die für dich leckersten Backwaren findest, kann natürlich nicht vorhergesagt werden; immerhin hat jede*r einen anderen Geschmack. Aufgrund der vielen positiven Bewertungen könnte es sich jedoch lohnen, die verschiedenen Bäckereien in Lichtenfels einmal selbst zu probieren und sich ein eigenes Bild zu machen.