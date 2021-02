Der Spessart ist wie geschaffen für Wandertouren

ist wie geschaffen für Kultur und Geschichte des Spessart-Mainlands bei Wandern erleben

und des bei Wandern erleben 10 Tipps für Wanderungen in Unterfranken

Das weite Blättermeer des teilweise in Franken gelegenen Spessarts, das größte zusammenhängende Laubmischwaldgebiet in Deutschland, ist wie gemacht für genussvolle Wandertouren: beeindruckende Landschaften, spektakuläre Aussichtspunkte und historische Orte.

Wandertouren in Unterfranken: Unsere Tipps für kulturell reizvolle Routen im Spessart-Mainland

Zu jeder Jahreszeit hat das Spessart-Mainland seinen Reiz. Im Frühling strahlt alles im hellen grün, im Sommer bietet die stolzen Laubbäume schattige Erfrischung und im Herbst erglüht alles in einem bunten Meer aus Farben. Und auch der Winter lockt mit verschneiten Hügeln.

Vielfältig sind auch die Wandermöglichkeiten in dem fränkischen Wandergebiet. Höchste Qualität bieten die kulturellen Qualitätswanderwege "Wanderbares Deutschland". Die über 70 Europäischen Kulturrundwege verbinden entspanntes Wandern mit einer spannenden und historisch geprägten Kulturlandschaft.

Die von uns angeführten 10 Wanderungen bieten einen Einblick in die historisch-kulturelle Vergangenheit des Spessart-Mainlands. Da die Strecken meist keine großen Steigungen inne haben und in der Gesamtlänge überschaubar sind, bietet sich ein wunderbarer Wander-Ausflug mit Kindern oder älteren Menschen an.

#1 - Von Ton, Steinen und Scherben

Startpunkt: Bahnhof Klingenberg am Main

Bahnhof Klingenberg am Main Schwierigkeitsgrad: sehr leicht

sehr leicht Länge: 8,4 Kilometer

8,4 Kilometer Dauer: Etwa 2 Stunden

Etwa 2 Stunden Höhenmeterdifferenz: 243 Meter

Die Stadt Klingenberg am Main wurde unter anderem vom etwa 60 Jahre andauernden Boom des Tonwerkes geprägt. Der Kulturweg nähert sich diesem „auf Ton gegründeten“ Klingenberg seinen steinernen Zeugen und dem, was heute davon noch zu sehen ist. Vom Bahnhof und der Mainbrücke, die mit dem Geld des Tonwerkes finanziert wurde, führt die Tour zuerst in den Rosengarten, der von Bauwerken der Klingenberger Gründerzeit umgeben ist.

Der ausgebaute Weg in die Seltenbachschlucht ist ebenso ein Produkt dieser Zeit. Weiter geht es in Richtung "Altepurg". Die 2011 geschlossene Tongrube erzählt ihre Geschichte, die mit der dort beheimateten Greifvogelpflegestation in die Zukunft führt. Der Aussichtsturm im Ringwall und der Abstieg über den Sonnenweg, vorbei an der "Clingenburg", führt zur letzten Station, dem Museum in der Altstadt, wo die Geschichte Klingenbergs in bunten Facetten zu besichtigen ist.

#2 - Durch das Buchental

Startpunkt: Kirche in Steinfeld (Lohr am Main)

Kirche in Steinfeld (Lohr am Main) Schwierigkeitsgrad: sehr leicht

sehr leicht Länge: 9,8 Kilometer

9,8 Kilometer Dauer: Etwa 2,5 Stunden

Etwa 2,5 Stunden Höhenmeterdifferenz: 66 Meter

Zwischen der fränkischen Platte und dem Main erstreckt sich eine Bilderbuch-Kulturlandschaft mit sieben Mühlen und einer Wallfahrtskirche. Der Kulturweg durch das Buchental kann an der Infotafel in Steinfeld am Main begonnen werden. Von der Kirche in Steinfeld gelangt man vorbei am historischen Waschkeller in den Steinfelder Ortsteil Hausen. Hier lebte Caspar Leyser, der 1525 als ein Anführer im Bauernkrieg in Karlstadt enthauptet wurde.

Die nächste Schautafel informiert über die alte Kulturlandschaft Buchental mit über 50 vorgeschichtlichen Hügelgräbern. Dann folgt die Station Reußenmühle, von wo aus heute Landwirtschaft und Landschaftspflege betrieben wird, damit der Blick ins Tal erhalten bleibt. Vorbei an der wunderschön gelegenen "Wallfahrtskirche Mariabuchen" folgt die letzte Station. Die abschließende Station Steinbach beeindruckt durch das Ensemble von Barockkirche und Schlossanlage.

#3 - Der Altenbücher Kirchweg

Startpunkt: Kirche Altenbuch oder Dorfprozelten

Kirche Altenbuch oder Dorfprozelten Schwierigkeitsgrad: sehr leicht

sehr leicht Länge: 7,1 Kilometer

7,1 Kilometer Dauer: Etwa 2 Stunden

Etwa 2 Stunden Höhenmeterdifferenz: 162 Meter