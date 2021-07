Radtouren in der Fränkischen Schweiz: Entdecke die 5 beliebtesten Radwanderungen

Auf separaten Radwegen, abseits der öffentlichen Straßen, verläuft der leicht zu befahrene Radweg entlang von 15 Bierkellern, Gaststätten und Brauereien. Die Streckenabschnitte sind überwiegend asphaltiert oder im Wald mit Splitt und Schotter befestigt. An den Ortsschildern findet man entsprechende Hinweistafeln. Um ansteigende Wegpassagen zu vermeiden, lohnt es sich, den Weg entgegen dem Uhrzeigersinn zu starten. Die Rundstrecke kann man an verschiedenen Stellen beginnen. Am besten kann man jedoch an der Hauptsmoorhalle in Strullendorf starten. Von Strullendorf führt der Radweg durch den Wald und über Felder nach Amlingstadt. Auf dem Weg findet man den alten "Schwedenstein", ein Erinnerungsort des 30-jährigen Krieges. Der Weg verläuft weiter entlang eines Fischteiches, bis Rossdorf am Forst. Am südlichen Ortsrand von Rossdorf entlang quert der Weg eine öffentliche Straße und läuft nun am Sportplatz vorbei über eine Brücke. Danach steigt der Weg kurz etwas an, bevor er nach rechts in Richtung Geisfeld abbiegt. Bei Geisfeld hat man den höchsten Punkt erreicht.

Weiter geht es auf dem Radweg in Richtung Bamberg. Die Bierkellerrunde führt weiter auf gut befahrbaren Waldwegen durch den Hauptsmoorwald. Unterwegs kommt man am „Hubertusbrunnen“ vorbei. Es folgt das Überqueren des "Sendelbaches", welcher rechts des Weges ein reizvolles, offenes und mooriges Riedgrasgelände durchfließt. Der Waldweg führt weiter durch unterschiedliche Mich- und Laubwaldbestände. An der vierten Wegkreuzung biegt man links ab, in Richtung Amlingstadt. Durch den Wald geht es nun bis zum Ortsrand von Strullendorf, welcher der Ausgangspunkt der Strullendorfer Bierrunde ist. Vom Walberla bis Sanspareil - die Top-Sehenswürdigkeiten in der Fränkischen Schweiz.

2. Täler-Rundtour: Maintal-Leinleiterertal-Radweg

reine Fahrtzeit: drei bis vier Stunden

Streckenlänge: 60 Kilometer

Höhenmeter: 466

Schwierigkeitsgrad: mittel bis schwer

Wegmarkierung: "FO8"

drei Täler, Burgern, gute Einkehrmöglichkeiten

Sehenswertes: Burg und Flugplatz Feuerstein, Levi Strauss Museum, Altstadt Forchheim, Kellerwald

In Ebermannstadt startet die Maintail-Leinleitertal-Tour. Die Anreise mit dem Zug eignet sich sehr gut, da die Tour am Bahnhof Ebermannstadt beginnt. Alternativ kann man mit dem Auto auch innerstädtisch parken. "Oberes Tor" ist ein geeigneter Parkplatz.

Der Maintal-Leinleitertal-Radweg startet in Ebermannstadt. Zuerst führt der Weg durch die Stadt in Richtung Gasseldorf, bis nach Unterleinleiter. Der Weg von Unterleinleiter bis Kalteneggolsfeld wird durch die "FO8" Markierung gekennzeichnet. Weiter geht es nach Frankendorf. Von dort an folgt man der Beschilderung nach Buttenheim. Ab Buttenheim fährt man dem Regnitztalweg entlang, in Richtung Forchheim. Von Forchheim geht es dann auf dem Fränkische-Schweiz-Radweg zurück nach Ebermannstadt. Einen schattigen Biergarten und warme Küche gibt es beispielsweise im "Löwenbräu Keller Buttenheim" oder im Gasthof "Pfister" in Weigelshofen.

3. Durch die südliche Fränkische Schweiz

reine Fahrtzeit: etwa zwei Stunden

Streckenlänge: 35 Kilometer

Höhenmeter: 602

Schwierigkeitsgrad: mittel

Wegmarkierung: "FO7"

regionale Kirschgärten, idyllisches Großenoher Tal

Sehenswertes: Burg Hiltpoltstein, Kunigundenlinde Kasberg, historische Altstadt Gräfenberg, Kloster Weißenohe

Östlich von Erlangen liegt die kleine Gemeinde Igensdorf. Hier beginnt die Radtour. Der Startpunkt ist "Peters Radl Stadl" beziehungsweise der Banhhof in Igensdorf. An Wochenenden kann man auf dem Parkplatz der Grundschule Igensdorf parken. Alternativ gibt es den Weißenoher Wanderparkplatz in der Weihenstraße 9. Nach der Überquerung der B2 in die Lohestraße geht es rechts in die Eckentaler Straße hinein. Die Strecke führt den Berg hinauf, bis zur dritten Abzweigung. Dort biegt man links ab und fährt unterhalb der Igensdorfer Hainburg durch ein Waldstück in Richtung Dorfhaus / Weißenohe. Rechts der Lillach geht es jetzt den Berg hinauf Richtung Lilling. An der Kreuzung biegt man links - und sofort wieder rechts ab, um auf den Erlangen-Pegnitztal-Radweg zu kommen. Dem Weg folgt man in Richtung Wölfersdorf. Weiter geht es nach Görbitz, wo es links Richtung Hiltpoltstein weitergeht.

Der Beschilderung folgt man bis nach Großenohe. Am Ende des Tals biegt man rechts ab, in Richtung Höfles. Am Pferdehof geht es rechts weiter, in Richtung Thuisbrunn. Anschließend folgt man der Ausschilderung nach Egloffstein. Kurz vor der höchsten Stelle geht ein Feldweg weiter Richtung Schlossberg von Haidhof. Schließlich geht es nach Kasberg über Gutteburg bis nach Gräfenberg weiter. Am Bahnhof angekommen geht es rechts der Gleise zum Ausgangspunkt nach Igensdorf zurück. Auf der Route gibt es zahlreiche Einkehrmöglichkeiten. Beliebte Gaststätten sind beispielsweise die Brauerei-Gasthöfe in Gräfenberg, Wölfersdorf oder Hiltpoltstein. Buchen Sie hier Ihre Pension oder Ihre Ferienwohnung in der Fränkischen Schweiz.

4. Vom Roten Main ins Pegnitztal