mit einem Museumsbesuch Kitzingens Kultur-Perlen - diese 7 Museen sind einen Besuch wert

Ein freier Tag will genutzt werden, wenn man ihn gleichzeitig noch mit etwas Weiterbildung verbinden kann - umso besser! Das Kitzinger Land hat diverse Museen, Sammlungen und Galerien zu bieten, die entdeckt werden wollen. Wir stellen euch 7 dieser kulturellen Sehenswürdigkeiten vor. Unsere Auswahl ist nicht vollständig, für alle weiteren Etablissements findet ihr hier eine Auflistung.

1. Deutsches Fastnachtmuseum

Karneval und Fasching gehören als "fünfte Jahreszeit" zum Deutschen Kulturgut. Aber was steckt eigentlich hinter dem Brauch? Alle Informationen dazu erhältst du im Offiziellen Museum des Bundes Deutscher Karneval e.V. Auf über 400 Quadratmetern Ausstellungsfläche erfährst du alles über die bunte Welt der Narren und Närrinnen.

Auch für Kinder ist dieses Museum wunderbar geeignet, denn hier gibt es diverse Mitmachmöglichkeiten, ein Quiz oder die Option, sich zu verkleiden und den Fasching hautnah zu erleben. Wer noch mehr Hintergrundwissen erwerben will, für den lohnt es sich, sich der monatlich stattfindenden Führung durch das Fastnachtmuseum anzuschließen.

Adresse: Luitpoldstraße 4, 97318 Kitzingen

Luitpoldstraße 4, 97318 Kitzingen Öffnungszeiten: Di - So jeweils von 13 - 17 Uhr

Di - So jeweils von 13 - 17 Uhr Details zu den Preisen gibt es hier

2. Erlebnis Steinzeit in Buchbrunn

Eine ehemalige jungsteinzeitliche Siedlung befand sich im unterfränkischen Buchbrunn. Der Nachbau eines authentischen Langhauses aus dieser Zeit kann heute besichtigt werden und unter anderem auch von Schulklassen begutachtet werden.

An diesem geschichtsträchtigen Ort erfahren die Besucher*innen verschiedenster Altersklassen alles über die Lebensumstände der Menschen vor 7000 Jahren. Die Funde der 2001 getätigten Ausgrabungen werden außerdem im Foyer des Rathauses ausgestellt.

Adresse: Hauptstraße 13, 97320 Buchbrunn

Öffnungszeiten und weitere Informationen gibt es hier

3. Pilger- und Wallfahrermuseum in Dettelbach

Dettelbach ist einer der bekanntesten Wallfahrtsorte im Landkreis. Über die Hintergründe des Pilgerns vom Mittelalter bis heute informiert dieses Museum und thematisiert dabei unter anderem die Sinnsuche der oft von Leid und Verzweiflung geplagten Wanderer.

Das Museum ist eines der ältesten Gebäude des Ortes und stellt hier diverse Objekte christlicher Kunst aus.

Adresse: Rathausplatz 6, 97337 Dettelbach

Rathausplatz 6, 97337 Dettelbach Öffnungszeiten: Mo - Do jeweils von 10 bis 17 Uhr, Fr 10 bis 18 Uhr, Sa 10 bis 16 Uhr, So 10 bis 16 Uhr von April bis Oktober

Mo - Do jeweils von 10 bis 17 Uhr, Fr 10 bis 18 Uhr, Sa 10 bis 16 Uhr, So 10 bis 16 Uhr von April bis Oktober Preise: Erwachsene 2 Euro, Schüler*innen 0,50 Euro

4. Fahrradmuseum in Hüttenheim

Das Zweirad erlangt mehr und mehr Beliebtheit als Fortbewegungsmittel. Die Historie des umweltfreundlichen Vehikels kann bei dieser Ausstellung einer privaten Sammlung Hüttenheim ausgekundschaftet werden.

Die Präsentation rund um den Drahtesel besteht aus ca. 130 Fahrrädern, die eine Vergangenheit und Entwicklung in einem Zeitraum von knapp 200 Jahren erzählen. Auch diverse geschichtsträchtige Einzelteile und Werkzeuge sind in der ehemaligen Scheune in Hüttendorf ausgestellt.

Adresse: Hüttenheim 118, 97348 Willanzheim-Hüttenheim

Hüttenheim 118, 97348 Willanzheim-Hüttenheim Öffnungszeiten und weitere Informationen gibt es hier

5. Conditorei Museum

Mit allen möglichen süßen Köstlichkeiten lockt das Fachwerkhaus aus der Renaissance, in dem sich das Conditorei Museum befindet. Darüber hinaus beherbergt das Gebäude verschiedenste Ausstellungsgegenstände aus dem Gebiet der Zucker- und Lebkuchenbäckerei.

Nicht nur Hobby-Historiker*innen erlernen hier einiges über das traditionsreiche Kunst-Handwerk, sondern auch Naschkatzen kommen hier auf ihre Kosten, denn das Museum beherbergt ein Café, in welchem der Conditorei auch geschmacklich auf den Grund gegangen werden kann.

Adresse: Marktstraße 26/Kaiserstraße 11, 97318 Kitzingen

Marktstraße 26/Kaiserstraße 11, 97318 Kitzingen Öffnungszeiten: Mo - Fr jeweils von 8 bis 18 Uhr, Sa und So von 8 bis 17 Uhr

Mo - Fr jeweils von 8 bis 18 Uhr, Sa und So von 8 bis 17 Uhr Preise: Erwachsene 1,50 Euro, Kinder 1 Euro

6. Flatterhaus in Hellmitzheim

Die Lebensräume und Eigenheiten von verschiedenen Fledermausarten können in dieser Ausstellung im Bürgerhaus in Hellmitzheim erkundet werden.

Die Präsentation der Jäger der Nacht ist modern umgesetzt worden und sorgt so für Spiel und Spaß beim Erkunden durch kleine und auch große Besucher*innen.

Adresse: Mönchsondheimerstr. 8, 97346 Iphofen - Hellmitzheim

Mönchsondheimerstr. 8, 97346 Iphofen - Hellmitzheim Öffnungszeiten: von Mai bis September Do - So jeweils von 10 bis 18 Uhr

von Mai bis September Do - So jeweils von 10 bis 18 Uhr Eintritt frei

7. Freilandmuseum Kirchenburg Mönchsondheim

Freilandmuseen machen es möglich, Geschichte hautnah zu erleben und sich in wie ein Teil der Vergangenheit zu fühlen. So auch im Kirchenburgmuseum in Mönchsondheim.

Diverse Gebäude mit authentischer historischer Gestaltung und Einrichtung bereiten den vergangenen Lebensalltag im mainfränkischen Dorf für die Besucher*innen auf.

Adresse: An der Kirchenburg 5, 97346 Iphofen-Mönchsondheim

An der Kirchenburg 5, 97346 Iphofen-Mönchsondheim Details zu den Öffnungszeiten und Preisen gibt es hier

