Kulturell hat die Region im nordöstlichen Oberfranken viele Highlights zu bieten.

Auch auf kleineren Bühnen fühlen sich bekannte Künstler wohl.

Mit Kulmbach, Kronach und Bayreuth sind gleich drei Anlaufpunkte auf engem Raum vorhanden.

Dass auch die ländlicheren Gebiete Oberfrankens einen Besuch wert sind, beweisen nicht nur Publikumsmagnete wie die jährlich stattfindende Kulmbacher Bierwoche oder die historisch geprägten Stadtkerne, sondern auch das vielfältige Angebot an Freizeit- und Kulturangeboten. Kulmbach hat das Potenzial gut erkannt und erreichte mit der Gründung eines eigenen Fakultätsstandortes der Universität Bayreuth einen Meilenstein in Sachen Stadtentwicklung, was die Kulturlandschaft positiv beeinflussen dürfte. Den knapp 20.000 Einwohnern ist kulturell in den nächsten Wochen einiges geboten. In diesem Artikel erfahrt ihr, welche Konzert- und Veranstaltungshighlights der nächsten Wochen und Monate ihr euch in Kulmbach und Umgebung ganz fett im Kalender markieren solltet.

Die Feisten "jetzt!" am 24.11.2022, DAS ZENTRUM, Bayreuth

Seit knapp 10 Jahren sorgen das Duo "die feisten" für Lacher auf den Bühnen der Nation. Das Erfolgsrezept ist, eingängige Melodien mit intelligenten Texten aus skurrilen Lebenssituationen zu kombinieren. Dabei spielt es keine Rolle aus welchem Bereich die dargebotenen Geschichten stammen. Die eigenen Kompositionen und Reime sind stets on point und treffen den Zahn der Zeit. Wer also Lust hat dem grauen Novemberwetter zu entfliehen und eine knappe halbe Stunde Fahrzeit von Kulmbach auf sich nimmt, ist am 24.11. bei dem Duo bestens aufgehoben.

Ort: DAS ZENTRUM: Äußere Badstraße 7a, 95448 Bayreuth

Datum: 24.03.2022

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Pettersson, Findus und der Hahn an den letzten drei Adventswochenenden im Historischen Rathaussaal, Kronach

Wie wäre es, den Kindern oder Enkelkindern eine kleine Freude zu bereiten und einen Ausflug nach Kronach zu machen? Der Stadtbummel durch den mittelalterlichen Stadtkern und durch eine der schönsten Kleinstädte Deutschlands lässt sich also prima mit einem Besuch im Kindertheater kombinieren. Eine Bühnenadaption von Sven Nordqvists Kinderklassiker "Pettersson, Findus und der Hahn" wird im Historischen Rathaussaal in Kronach aufgeführt und ist damit die ideale Möglichkeit gemeinsam als Familie etwas zu erleben. Das Theaterstück findet an den Wochenenden des 2., 3. und 4. Advents jeweils samstags und sonntags statt (03. & 04.12.; 10. & 11.12.; 17. & 18.12.). Die Welt um den schrulligen Pettersson und seinen Kater Findus begeisterte bereits Generationen von Kindheiten. Die perfekte Gelegenheit also mal wieder in diese Welt einzutauchen und sich gemeinsam mit den Kindern in vorweihnachtliche Stimmung zu bringen.

Ort: Historischer Rathaussaal: Lucas-Cranach-Str. 19, 96317 Kronach

Datum: 03. & 04.12.2022.; 10. & 11.12.2022; 17. & 18.12.2022

Uhrzeit: 15:00 Uhr

A Musical Christmas am 7.12.2022 in der Dr.-Stammberger-Halle, Kulmbach

Die ersten Weihnachtsmärkte sind aufgebaut und eröffnen nach 2 Jahren Zwangspause ihre Pforten (Lest hier, welche Weihnachtsmärkte in der Region stattfinden). Damit steht die Advents- und Weihnachtszeit unmittelbar vor der Tür. Eine gute Gelegenheit sich abseits von Glühwein und Lebkuchen auf die besinnliche Zeit einzustimmen, ist der Besuch von "A Musical Christmas". Der Name ist Programm, denn die Zuschauer erwartet eine Darbietung aus Gesang, Tanz und Schauspiel. Bekannte Musical-Hits aus "Ich war noch niemals in New York", "Der König der Löwen" oder "Mamma Mia" und Interpretationen der bekanntesten Weihnachtslieder sind Teil der Show. Diese einzigartige Mischung beweist einmal mehr, dass Musik und die Weihnachtszeit untrennbar miteinander verbunden sind.

Ort: Dr. Stammberger Stadthalle Kulmbach: Sutte 2, 95326 Kulmbach

Datum: 07.12.2022

Uhrzeit: 19:30 Uhr

The Best Of Black Gospel - "Mission Hope Tour" am 21.01.2023 in der Stadtkirche Heilig Dreifaltigkeit, Bayreuth

Kirchen haben sich längst neben ihrer Hauptfunktion als Gotteshaus, als Veranstaltungs-Locations etabliert und bieten immer wieder abwechslungsreiche Kulturveranstaltungen aus sämtlichen Bereichen an. So dürfte es umso erfreulicher sein, die Musiker*innen der Gruppe "The Best Of Black Gospel" auf ihrer "Mission Hope Tour" in der Stadtkirche Heilig Dreifaltigkeit in Bayreuth zu begrüßen. Dass Gospel auf die Gottesdienstbesucher mitreißend wirken und gute Laune versprühen kann, ist nichts Neues, damit durch Deutschland zu touren, aber definitiv etwas Besonderes. Wenn ihr Lust habt, einen Gottesdienst abseits der deutschen Konventionen zu erleben, schaut doch einfach beim Konzert von "The Best Of Black Gospel" in Bayreuth vorbei.

Ort: Evangelische Stadtkirche Bayreuth: Kirchplatz 1, 95444 Bayreuth

Datum: 21.01.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Willy Astor - "Pointe of no Return" am 24.03.2022 in der Dr.-Stammberger-Halle, Kulmbach

Der Titel seines Bühnenprogramms sollte lediglich eine Vorschau für das sein, was die Zuschauer am 24.03.2022 in Kulmbach erwarten wird. Wer Willy Astor kennt, weiß, dass Wortakrobatik eine seiner Spezialitäten ist und neben der musikalischen Begleitung das Rückgrat seiner erfolgreichen Karriere bildet. Wer Willy Astor nicht kennt, sollte das schnellstmöglich ändern und den Komödianten in Kulmbach einen Besuch abstatten. Es gibt also keinen Weg zurück, wenn Astor die Bühne entert und die Zuschauer mit verdrehten Silben und seinen musikalischen Fähigkeiten in seinen Bann zieht.

Ort: Dr. Stammberger Stadthalle Kulmbach: Sutte 2, 95326 Kulmbach

Datum: 24.03.2022

Uhrzeit: 20:00 Uhr