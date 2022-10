Er ist da, der goldene Oktober! Derzeit dürfen wir noch Sonnenschein und vergleichsweise warme Temperaturen genießen. Laut Wetterexperten Dominik Jung befindet sich ganz Deutschland in den kommenden Tagen im "Oktosommer". Kommt aber schon bald das böse Erwachen mit Schnee und Minusgraden?

Der Oktober hatte sich mit einem regnerischen September-Ausklang und feuchten ersten Tagen nass angekündigt und startete zu Anfang dieser Woche mit ordentlich Regen. "Das Regen soll des ganzen Oktobers ist bereits erfüllt worden", meint Wetterspezialist Dominik Jung in seinem aktuellen Wetter-Video auf YouTube. Der trockenste Oktober seit den Wetteraufzeichnungen wird es als nicht. Vielmehr hält er sich im absoluten Normalbereich.

Goldener Herbst beschert uns viel Sonnenschein - Doch bleibt es weiter freundlich?

Bei den Temperaturen sieht es da schon anders aus. Der Oktober sei bisher etwas zu warm im Vergleich zum Klimamittel, erläutert Dominik Jung. Der goldene Herbst hat uns also voll im Griff - und das mindestens noch die komplette Woche lang. Wobei der "Oktosommer" regional vor allem am Samstag eine kleine Pause machen könnte.

Der Mittwoch startet erstmal warm mit Temperaturen von teilweise über zwanzig Grad. Ein Tief mit kälterer Luft zieht laut dem Meteorologen Dominik Jung langsam ab, was warme Luftmassen aus dem Südwesten zu uns wehen lässt. Am Rhein sind sogar Temperaturen von bis zu 25 Grad Celsius möglich. Und auch die frostigen Nächte der letzten Septembertage sind nicht mehr zu spüren, auch im windigen und böigen Norden fällt das Quecksilber auf höchsten sieben Grad.

Der Trend setzt sich auch am Donnerstag und Freitag fort. Ein Hoch bestimmt weiterhin die Wetterlage über Deutschland und es wird nach Auflösung von teils hartnäckigen Nebelfeldern überwiegend freundlich mit reichlich Sonnenschein. Vor allem der "Freitag bringt goldenes Herbstwetter", sagt Dominik Jung voraus. Es wird jedoch nicht mehr ganz so warm wie am Mittwoch, es sind höchstens 22 Grad am Alpenrand möglich.

Kommt jetzt der Schnee? Wetterexperte gibt Entwarnung

Am Samstag erlebt der "Oktosommer" laut Dominik Jung einen kleinen Durchhänger und es ziehen so einige dicke Wolken auf, vor allem im Osten der Bundesrepublik kann es reichlich regnen. Aber, "der Sonntag könnte seinem Namen alle Ehre machen. 18 bis 20 Grad entlang des Rheins, in der prallen Sonne gefühlt noch ein bisschen mehr", macht Dominik Jung richtig Lust auf den Wochenausklang.

Kommt dann aber der große Sturz? Zieht schon ab der kommenden der Winter ein ins Land und macht dem goldenen Herbst den Garaus? Dominik Jung gibt da Entwarnung. In der kommenden Woche kippt die Lage zwar ein bisschen, "aber der ganz große Regen ist noch nicht in Sicht." Am Montag bleiben die Temperaturen noch wie in der Vorwoche mit Sonnenschein, zur Wochenmitte hin zieht es jedoch zu und es wird kühler. Vor allem im Norden ist mit vielen Regenschauern zu rechnen. Schnee ist laut Dominik Jung den laufenden Prognosen zufolge erstmal nicht zu erwarten.

