Der Mai ist weder frühlingshaft noch frühsommerlich und soll es auch nicht mehr werden. Er fällt sprichwörtlich ins Wasser - Experte Dominik Jung spricht von "immensen Regenmengen" und "recht heftigen Gewittern". Die aktuellen Prognosen reichen derzeit bis zum 21. Mai. "Regen, Regen und nochmals Regen sind angekündigt", prognostiziert der Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Im Süden sollen teilweise mehr als 100 Liter Wasser vom Himmel fallen, nach Norden 50 bis 100 Liter.

Alle Wettermodelle sagen eine Fortdauer der wechselhaften Wetterlage vorher. "Der Mai säuft in diesem Jahr ab. Bis nach Monatsmitte ist definitiv kein stabiles Frühlingshoch in Sicht", erklärt Jung. Dort, wo Gewitter und Schauer abladen, kann es laut dem Wetter-Experten "recht heftig" werden. Diese wechselhafte und gewittrige Wetterlage hält auch in der kommenden Woche an. Auf längere stabile Schönwetterphasen können wir in Deutschland erst wieder nach der Monatsmitte hoffen.

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Samstag : 8 bis 23 Grad, recht nett, wenige Schauer und Gewitter

: 8 bis 23 Grad, recht nett, wenige Schauer und Gewitter Sonntag : 14 bis 20 Grad, im Westen und Süden besonders starke Schauer und Gewitter, sonst auch längere Zeit Sonnenschein

: 14 bis 20 Grad, im Westen und Süden besonders starke Schauer und Gewitter, sonst auch längere Zeit Sonnenschein Montag : 17 bis 22 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, Schauer und Gewitter ab den Mittagsstunden

: 17 bis 22 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, Schauer und Gewitter ab den Mittagsstunden Dienstag : 14 bis 19 Grad, wechselhaft, immer wieder Schauer und Gewitter

: 14 bis 19 Grad, wechselhaft, immer wieder Schauer und Gewitter Mittwoch : 12 bis 17 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, Schauer und Gewitter, recht frisch

: 12 bis 17 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, Schauer und Gewitter, recht frisch Donnerstag : 13 bis 17 Grad, recht kühles Wetter, immer wieder starke Schauer und Gewitter

: 13 bis 17 Grad, recht kühles Wetter, immer wieder starke Schauer und Gewitter Freitag: 13 bis 17 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, dabei einzelne Schauer und Gewitter

"Die erste größere Unwetterlage des Jahres 2023 steht uns in Teilen Deutschlands bevor. Wir haben in den kommenden Tagen auch noch eine markante Luftmassengrenze über unseren Köpfen, an der sich immer wieder Schauer und Gewitter bilden können.

Eng begrenzt kann dabei auch deutlich mehr Regen herunterkommen, als die Regensummenkarten zeigen. Das muss man im Hinterkopf behalten", erklärt Wetter-Experte Jung.

So ist die Lage direkt in Franken: Wetterochs bestätigt Jung

Wie Stefan "Wetterochs" Ochs für Franken am Samstagmorgen (06. Mai 2023) berichtet, kann es an diesem Wochenende vereinzelten zu Wärmegewittern kommen.

Am Sonntag (07. Mai 2023) sollen die Temperaturen zwar bis auf 23 Grad klettern, doch auch an diesem Tag sind Gewitter und Schauer zu erwarten.

In der Nacht zum Montag (08. Mai 2023) intensivieren sich die Regenfälle über Franken und es soll nochmal richtig ungemütlich werden. Die Temperaturen sollen nicht mehr über 17 Grad hinauskommen.