Wenn der eigene Hund plötzlich wild wird und Herrchen und Frauchen attackiert: Das musste am Samstag (4. März) eine Familie aus dem saarländischen Völklingen am eigenen Leib erfahren. Wegen des Tieres musste sogar die Feuerwehr einen Mann und eine Frau aus ihrer Wohnung retten. Der Hund war am Morgen plötzlich wild geworden und biss seine beiden Besitzer, bevor sie ihn aus ihrer Wohnung in Völklingen (Saarland) in den Hausflur drängen konnten.

Hund beißt Besitzer - Feuerwehr und Polizei Völklingen muss anrücken

Sie schafften es, die Türe zu verschließen und den Notruf zu wählen. Wie die Rheinfalz berichtet, habe es sich bei dem Hund, um einen Staffordshire-Mischling gehandelt, der von den Nachbarn als lebhaft bezeichnet wurde.

Doch auch die Einsatzkräfte, die mit einem Notarztfahrzeug und zwei Rettungswagen der DRK-Rettungswache Völklingen anrückten, kamen nicht an dem Hund im Treppenhaus vorbei. So wurde zusätzlich noch die Freiwillige Feuerwehr Völklingen gerufen.

Mit dem Drehleiterwagen konnte die Feuerwehr die Hilfesuchenden schließlich aus ihrem Fenster im ersten Stock retten. "Solche Fälle kommen durchaus vor, doch es ist nicht die Regel", sagt ein Sprecher der Polizei Völklingen gegenüber inRLP.de. "Die beiden haben richtig gehandelt, in Gefahrensituation wie dieser sollte man sich immer wegbewegen. Sie hatten Glück, dass sie sich hier räumlich trennen konnten." Stehen bleiben oder weglaufen? - So verhältst du dich richtig, wenn ein Hund bellt und auf dich zukommt

Beamte mit Schusswaffen - Wilder Hund im Hausflur

Doch nachdem die Besitzer gerettet waren, musste natürlich noch der wilde Hund in Gewahrsam genommen werden. Dafür rückte die Polizei mit einem Kommando sowie einem Fahrzeug der Diensthundestaffel an. Um sich zu schützen, legten sie dicke, bissfeste Schutzkleidung an und gingen mit Schlingen ausgestattet in das Haus, schildert die Rheinpfalz den Vorfall.

Vor dem Gebäude wurden Beamten mit Schusswaffen bereitgestellt und der Verkehr gesperrt. Nach kurzer Zeit gelang es den Hundeführern allerdings schon, das Tier zu fangen und in eine Box zu stecken. Er wurde von der Polizei und Feuerwehr ins Bertha-Bruch-Tierheim nach Saarbrücken gebracht. Eine inRLP.de-Nachfrage zum Zustand des Hundes bei dem Saarbrücker Tierheim blieb bisher unbeantwortet.

Die beiden Geretteten wurde noch vor Ort wegen der Bisswunden behandelt. Danach wurden beide in Kliniken gebracht. Der Sprecher der Polizei Völklingen erklärt, dass er "aufgrund laufender Ermittlungen noch keine Auskunft über den Zustand der Patienten oder das Schicksal des Hundes geben" kann.

