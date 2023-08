Ein 35 Jahre alter Mann ist nach dem Einschlag eines Blitzes in einen Baum bei Stuttgart seinen schweren Verletzungen erlegen. Er starb am Sonntag (13. August 2023) im Krankenhaus, wie das Polizeipräsidium Reutlingen am frühen Abend mitteilte.

Der Mann war am Samstagnachmittag lebensgefährlich verletzt worden, als er mit anderen Menschen an einer Biertischgarnitur unter dem Baum an einem Ausflugslokal in der Gemeinde Unterensingen im Landkreis Esslingen saß.

Unglück in Biergarten: 35-Jähriger stirbt nach Blitzeinschlag - Frau und Kind schwer verletzt

Auch ein 11-jähriger Junge und eine 43 Jahre alte Frau erlitten lebensgefährliche Verletzungen bei dem Vorfall. Während es dem Kind laut einem Polizeisprecher am Sonntag etwas besser ging, kämpfen die Ärzte weiterhin um das Leben der Frau. Sie werde intensivmedizinisch behandelt, so die Polizei. Der 11-Jährige befinde sich in stationärer Behandlung.

Die andere Frau, eine 40-Jährige, wurde weniger schwer verletzt. Ihre Kinder, ein 4-jähriger Junge und ein Mädchen im Alter von knapp 11 Monaten, erlitten einen Schock. Sie befanden sich nach Angaben der Polizei zum Zeitpunkt des Unwetters in einem Fahrradanhänger.

Ersthelfer kümmerten sich um die Verletzten, bis diese in Kliniken kamen. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot vor Ort. Etwa 15 andere Menschen hatten in einer Scheune Schutz gesucht.

Was tun bei Gewitter? Das raten Fachleute

Fachleute raten Menschen, bei Gewittern Schutz in einem Gebäude oder einem geschlossenen Auto zu suchen. Im Freien sollte man sich eine flache Stelle oder besser Vertiefung suchen, in die Hocke gehen, die Füße eng nebeneinander stellen und die Arme um die Knie schließen.

Das ganze Wochenende lang waren Gewitter über Baden-Württemberg hinweggezogen. Auch andernorts schlugen Blitze ein oder standen kurzzeitig Straßen unter Wasser. Nirgends war es aber nach bisherigen Erkenntnissen ähnlich dramatisch wie in Unterensingen.