Erleichterung in Thüringen. Eine 13-Jährige aus Sonneberg ist wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Dies bestätigte die Polizei in Sonneberg am Mittwoch.

Die Jugendliche war am Dienstag verschwunden und soll in einen Zug gestiegen sein. Deshalb ging die örtliche Polizei davon aus, dass sich die 13-Jährige auch in Franken aufhalten könnte. Sonneberg liegt nur einen Steinwurf vom Kreis Coburg entfernt.

Laut der Polizei wurde noch in der Nacht auf Mittwoch von Polizeikräften im thüringischen Bad Salzungen aufgefunden.

