Ab 17 Uhr gilt in einem Restaurant auf der Insel Rügen ein Hausverbot für Kinder unter 14 Jahren: Diese "Regelung" hat das Lokal eingeführt, damit Erwachsene am Abend in Ruhe ihr Essen genießen können. Auf der Website von "Oma's Küche" heißt es, dass das Restaurant ab 17.00 Uhr "erwachsenenfreundlich" ist.

Wie unter anderem der Focus berichtet, bekommt das Restaurant für diese Regelung Lob und Kritik gleichermaßen. Die Betreiber von "Oma's Küche" halten an ihrem Konzept fest, denn "die Kinder wissen sich einfach nicht zu benehmen".

Auf der Website richten sie sich auch direkt an die Eltern - und die Kinder: "Liebe Eltern und Kinder, Oma liebt Kinder sehr, doch bei unerzogenen Kindern lieben wir uns mehr. Soll heißen: Die Deko in Oma's Küche ist kein Spielzeug und das Restaurant ist kein Spielplatz."

Die Nachfrage in dem Restaurant sei hoch - die Idee scheint also gut anzukommen.