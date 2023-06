Aktuell werden gleich zwei Gemüseprodukte dringend zurückgerufen, da sie Fremdkörper enthalten könnten: Wegen möglicher Verletzungsgefahr warnt zum einen der Lebensmittelhersteller Dennree vor seinen vegetarischen Spinatbratlingen. Das teilte das Unternehmen am Montag (5. Juni 2023) im bayerischen Töpen mit.

Die Bratlinge werden in der Biosupermarktkette Denns und in Naturkostfachmärkten verkauft. Grund für den Rückruf sei der Verdacht auf Metallfremdkörper. "Bei Verzehr des Produktes können Verletzungen nicht ausgeschlossen werden", hieß es in der Mitteilung. Dennree nehme daher vorsorglich die gesamten Chargen zurück.

Schnitzel und Bratlinge aus Spinat zurückgerufen: Das müssen Kunden wissen

Die Behörden warnen zudem vor dem Verzehr von Spinatschnitzeln der Marke SoFine. Auch hier könnten sich einigen veganen Schnitzeln möglicherweise Metallstücke bis zwei Millimeter Größe befinden, heißt es in einer auf dem Portal lebensmittelwarnung.de veröffentlichten Mitteilung. Dies ist das gemeinsame Portal des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit und der Länder. Das vegane Lebensmittel wurde in den Niederlanden hergestellt und den Angaben zufolge in den Supermärkten Edeka und Netto in ganz Deutschland vertrieben.

Diese Produkte sind konkret vom Rückruf betroffen:

Gemüsebratling Spinat von Dennree: alle Chargen, 160 Gramm Inhalt, Mindesthaltbarkeitsdatum 3. April bis 26. Juni 2023

alle Chargen, 160 Gramm Inhalt, Mindesthaltbarkeitsdatum 3. April bis 26. Juni 2023 Spinatschnitzel von SoFine: 200-Gramm-Packung, Mindesthaltbarkeitsdatum 29. Mai bis 10. Juni 2023

red/dpa