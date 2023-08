Brot-Rückruf in Bayern: Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes muss ein Hersteller einen Teil seines Sortiments zurückrufen. Kunden sollten daher wichtige Hinweise beachten und die Details zu den betroffenen Artikeln kennen.

Aufgrund eines Deklarationsfehlers wurde die Zutatenkennzeichnung bei dieser Ware versehentlich nicht vollständig korrekt vorgenommen. Das Brot enthält 3% Walnüsse, die nicht in der Zutatenliste des Artikels genannt werden und kann deshalb zur allergischen Reaktionen bei Walnussallergikern führen. Deshalb ruft die Firma Mestemacher das Brot "Unser Pures Karotte“ 300g zurück. Der Artikel wurde auch in Bayern angeboten.

Mestemacher startet Rückruf: Kunden sollen Brot nicht essen

Wer das Produkt bereits gekauft hat und allergisch gegen Walnüsse ist, soll die Ware nicht verzehren, sondern sie in den Supermarkt zurückbringen, wo sie gekauft wurden. Der Kaufpreis werde dann erstattet, heißt es in einer Mitteilung der Firma. Alternativ kann der Artikel auch gegen einen Ersatz direkt an die Firma Mestemacher GmbH geschickt werden.

Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- und Rachenraum oder Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind beispielsweise Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege, mit Verengung der Bronchien und der Haut führen. Im Extremfall kann es zu sogar einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen.

Kunden, die nicht an einer Walnussunverträglichkeit leiden, können das Brot ohne Bedenken verzehren. Weitere Chargen, auch mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten, sind nicht von dem Rückruf betroffen. Das Brot wird beispielsweise bei REWE verkauft.

Diese Details zum Rückruf sind für Kunden wichtig: