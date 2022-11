Im kommenden Jahr wird überprüft werden, wer keinen Rundfunkbeitrag bezahlt. Der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio (im Volksmund immer noch oft als "GEZ" bezeichnet) wird einen großen Abgleich der Meldedaten aller Erwachsenen in Deutschland vor.

Zu diesem Zweck sollen Bestandsdaten mit ausgewählten Daten der Einwohnermeldeämter verglichen werden. Der Meldedatenabgleich ist gesetzlich geregelt und findet – nach 2013 und 2018 – zum inzwischen dritten Mal statt. Nach dem Datenabgleich, der ab dem 6. November stattfindet, werden dann ab dem 10. Januar 2023 Haushalte angeschrieben, die keiner zum Rundfunkbeitrag angemeldeten Wohnung zugeordnet werden können.

Rundfunkbeitrag: Was muss ich tun, wenn ich Post vom Beitragsservice erhalte?

Der Beitragsservice wendet sich an alle volljährigen Bürger*innen, die keiner gemeldeten Wohnung zugeordnet werden können. Auf den Brief kann man online antworten - laut Beitragsservice der einfachste und schnellste Weg. Unter www.rundfunkbeitrag.de/meldedaten ist dies möglich. Alternativ kann man auch einen QR-Code scannen, der im Brief enthalten sein wird. Wer nicht online antworten will, kann ein beigefügtes Antwortformular ausfüllen und zurücksenden.

Wer angeschrieben wird, aber bereits den Rundfunkbeitrag bezahlt, kann dies unter Nennung der nötigen Angaben wie der Beitragsnummer zurückmelden. Dann werden, so der Beitragsservice in einer Mitteilung, die Daten unverzüglich gelöscht und der Vorgang ist beendet. Wird zurückgemeldet, dass noch kein Beitrag entrichtet wird, wird eine Anmeldung vorgenommen und ein Beitrag wird erhoben.

Was passiert, wenn ich mich nicht zurückmelde?

Antwortet man gar nicht auf das Schreiben, meldet der Beitragsservice den entsprechenden Haushalt an. Es müsse dann davon ausgegangen werden, dass für die Wohnung ein Rundfunkbeitrag zu zahlen ist, so der Beitragsservice. Ab diesem Zeitpunkt wird der Rundfunkbeitrag eingefordert. Zahlt man bereits, meldet sich aber nicht zurück, kann es also vorkommen, dass ein Haushalt erneut angemeldet wird. Spätestens dann sollte man sich also zurückmelden, um eine Doppel-Anmeldung und -Zahlung zu vermeiden.

Müssen alle den Rundfunkbeitrag zahlen - kann ich mich befreien lassen?

Es gibt Menschen, die von der Rundfunkgebühr befreit werden können. Diese werden ab dem 10. Januar ebenfalls angeschrieben, sollten sich ebenso zurückmelden, aber am besten direkt einen Antrag auf Befreiung stellen. Auszubildende oder Studierende, die Bafög erhalten, können vom monatlichen Beitrag befreit werden. Auch, wer Grundsicherung oder Arbeitslosengeld II erhält, muss keinen Beitrag zahlen. Ebenfalls möglich ist die Befreiung für Menschen mit Behinderung. Anspuch darauf haben laut rundfunkbeitag.de sowohl "taubblinde Menschen", Empfänger von Blindenhilfe und Sonderfürsorgeberechtigte. Ein Antrag auf Befreiung von der Beitragspflicht muss aber sein - das geht nicht automatisch.

Eine Beitragsermäßigung ist für einige Gruppen ebenfalls möglich. So haben "blinde oder nicht nur vorübergehend wesentlich sehbehinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 60 allein wegen der Sehbehinderung" Anspruch. Daneben auch "hörgeschädigte Menschen, die gehörlos sind oder denen eine ausreichende Verständigung über das Gehör auch mit Hörhilfen nicht möglich ist" und "behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung nicht nur vorüber gehend wenigstens 80 beträgt und die wegen ihres Leidens an öffentlichen Veranstaltungen ständig nicht teilnehmen können". Welche Nachweise für Befreiung oder Ermäßigung notwendig sind, erfahren Betroffene auf derInformationsseite des Beitragsservice, wo auch ein Informationsflyer verfügbar ist.

Warum werden die Daten abgeglichen?

„Der bundesweite Meldedatenabgleich, den der Gesetzgeber im Rundfunkbeitragsstaatsvertrag geregelt hat, stellt sicher, dass der Datenbestand des Beitragsservice aktuell bleibt und sich alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen an der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beteiligen“, erklärt Michael Krüßel, Geschäftsführer des Beitragsservice. Er sorge damit nicht nur für stabile Beiträge, sondern vor allem für Beitragsgerechtigkeit.

Ohne den Meldedatenabgleich, der regelmäßig alle vier Jahre stattfindet, könne es zu Konstellationen kommen, in denen für eine Wohnung unberechtigterweise kein Rundfunkbeitrag gezahlt werde, so Krüßel: „Zieht eine Beitragszahlerin oder ein Beitragszahler aufgrund einer Trennung oder der Auflösung einer Wohngemeinschaft aus, erhält der Beitragsservice unter Umständen keine Informationen zu den Personen, die weiterhin in der Wohnung wohnen und sich zum Rundfunkbeitrag anmelden müssen.“

Der Beitragsservice ist nach eigener Definition eine «nicht rechtsfähige Verwaltungsgemeinschaft von ARD, ZDF und Deutschlandradio». Er ging 2013 aus der Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (GEZ) hervor, die bis Ende 2012 für den Einzug der Rundfunkgebühr zuständig gewesen war.

