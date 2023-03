Heusweiler (Saarland) vor 5 Stunden

Kurioses

700-Kilo-Kirchenglocke stürzt ab - Pfarrer macht mit Messe weiter

In Heusweiler (Saarland) fiel am Sonntagmorgen (6. März) eine Kirchenglocke aus ihrer Halterung im Glockenturm. Unbeirrt ließ der Pfarrer den Gottesdienst weiterlaufen. Die Feuerwehr und das THW rückten mit Drohnen an.