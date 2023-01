Am Freitag (13. Januar 2023) machten die Polizei Frankfurt und der Zoll in Hanau einen unglaublichen Fund. Die Ermittler stießen nicht nur auf eine rekordverdächtige Bargeldsumme, sondern auch auf hochwertigen Schmuck sowie kiloweise Drogen.

Die Entdeckung stand im Zusammenhang mit einem Einsatz von Zollfahndung und Polizei im Main-Kinzig-Kreis im Landkreis Offenbach am Mittwoch (11. Januar 2023), bei dem zwei hochprofessionelle Marihuana-Plantagen zerschlagen wurden.

Zwei Marihuana-Plantagen zerschlagen: 56-Jähriger in Hanau festgenommen

Im Zentrum der Ermittlungen der gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) steht ein 56-Jähriger, der sich momentan in Untersuchungshaft befindet. Ihm und sechs weiteren Verdächtigen wird bandenmäßiger Anbau und Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen - und das in sehr großen Mengen. Dies erklärten die Staatsanwaltschaft Darmstadt, das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main und das Hessische Landeskriminalamt in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Bei den Untersuchungen in den Marihuana-Plantagen wurden 1.280 Marihuana-Pflanzen sowie knapp sieben Kilogramm Marihuana gefunden. Allerdings befanden sich dort auch viele weitere Betäubungsmittel.

Darunter waren fünf Kilogramm Amphetamin, drei Kilogramm Haschisch und 500 Gramm Crystal Meth. Sichergestellt werden konnten auch Maschinenpistolen, eine halbautomatische Selbstladepistole sowie eine scharfe Handgranate.

Millionenfund in Hanau: So hoch ist die Geldsumme

Die Polizei forschte weiter nach – und das mit Erfolg. Auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses spürten die Einsatzkräfte eine rekordverdächtige Geldsumme von 6,29 Millionen Euro auf. Bei dem Betrag handelt es sich um den größten Bargeldfund, der in Hessen bisher im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln jemals gemacht wurde.

In denselben Koffern und Taschen, die auch den Millionenfund enthielten, konnten auch hochwertiger Schmuck und Uhren im Wert von über 220.000 Euro sowie kiloweise Drogen sichergestellt werden. Der Tatort wurde bis Samstagmittag gesichert und abgebaut. Die sehr professionell ausgestatteten Marihuana-Plantagen füllten allein vier Container.

