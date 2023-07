Im Januar hat ein EU-Beschluss für Aufregung gesorgt. Demnach dürfen von da an bestimmte Grillen und Maden als Lebensmittel vermarktet werden. Der Aufschrei war groß und der Fokus drehte sich schnell auch auf Produkte, in denen schon lange Insekten-Zutaten verwendet werden.

Eine solche Zutat ist Schellack. Die Ausscheidung der Lackschildlaus sorgt bei Bonbons, Schokolade und Co. für einen attraktiven Glanz. Lange lief die Verwendung von Schellack und vor allem dessen Ursprung unter dem Radar der Verbraucherinnen und Verbraucher. Durch die aufgeflammte Debatte rund um Insekten als Nahrungsmittel gerieten aber auch Hersteller in Kritik, die Schellack in ihren Leckereien verwenden.

Schellack auf Schokobons - Ferrero verabschiedet sich von umstrittener Zutat

Einer davon ist auch der italienische Süßwarenkonzern Ferrero. Dieser sorgte mit Schellack bei seinen Kinder Schokobons für das charakteristische Leuchten. Bis jetzt: In sozialen Medien machten User darauf aufmerksam, dass die harzige Substanz mit der Bezeichnung "E 904" von der Zutatenlisten der Schokobons verschwunden ist.

Tatsächlich bestätigte das Deutschland-Büro von Ferrero gegenüber inFranken.de, dass in Zukunft kein Schellack mehr in den Kinder Schokobons enthalten sein wird. "Wir werden künftig das gleiche einzigartige Geschmackserlebnis von kinder Schoko-Bons mit einer Zutatenliste bieten, in der Schellack kein Bestandteil mehr ist", so die Pressestelle des Unternehmens. Die Schokobons mit der neuen Rezeptur seien schon im Handel: "In wenigen Wochen – je nach Abverkauf – werden ausschließlich kinder Schoko-Bons mit der geänderten Rezeptur verfügbar sein."

Ob der Grund für den Schwenk bei den Inhaltsstoffen negative Kundenreaktionen auf die Verwendung von Schellack war - dazu hält sich Ferrero bedeckt. Dazu heißt es nur: "Wo und wann immer möglich, passen wir unsere Produkte den sich verändernden Erwartungen der Konsumenten an, ohne dabei Kompromisse in Geschmack und Qualität einzugehen."

Ob auch Mitbewerber von Ferrero in Zukunft auf Schellack verzichten, dazu gibt es bisher keine näheren Informationen. Denn bisher vertrauen zahlreiche Hersteller auf die Eigenschaften von Schellack, darunter Milka, Mentos oder Trolli.