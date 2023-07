Auf der Internetplattform Reddit gibt es eine Vielzahl an Communitys, die für Zielgruppen als Raum für (teils sehr) spezifische Diskussionen genutzt werden. Dort teilte ein Nutzer am Donnerstag (20. Juli 2023) ein Bild von einer Packung Kochschinken, die er beim Einkaufen bei Edeka gefunden hatte. An sich nichts Ungewöhnliches, aber: Die Aufschrift, mit der Edeka das Produkt versehen hatte, sorgte anschließend für eine große Diskussion im Forum.

"Und Edeka so: Keine Shrinkflation, sondern": So lautet der Titel des Posts, der über Nacht bereits knapp 2000 Interaktionen und rund 300 Kommentare gesammelt hat (Stand vom 21. Juli). Unter "Shrinkflation" versteht man die Strategie von Unternehmen, weniger Inhalt zum gleichen Preis zu verkaufen. Der Begriff setzt sich aus dem Wort Inflation und dem englischen Verb "to shrink" (schrumpfen) zusammen. Edeka rechtfertigt den kleineren Packungsinhalt mit einem Hinweis.

Edeka schrumpft Schinken-Packungen: Dafür gibt es aber Kritik auf Reddit

Auf der Packung steht nämlich: "Kleiner Kauf. Kleine Menge. Weniger Food Waste!" Die Supermarktkette argumentiert also, mit kleineren Portionen gegen Lebensmittelverschwendung vorzugehen. In der Reddit-Community löste diese Vorgehensweise allerdings einen Shitstorm aus, bei dem viele ihrem Ärger Luft machten. "Und dafür mehr Plastikmüll. Elende Heuchler", lautet der Top-Kommentar unter dem Post.

Aufregung um Schinken bei Edeka: Auf Reddit wird dieses Angebot des Supermarkts gerade viel diskutiert. Grund dafür ist der kleine Hinweis auf der Verpackung. Quelle: Reddit

"Vor allem Edeka (und Rewe) sind in der Hinsicht ganz schlimm", antwortete ein Nutzer direkt auf diese Aussage und sprach außerdem an, dass frisches Obst dort oft in Folie oder auf Styroportellern verkauft werde. "Da krieg' ich das Kotzen", so sein deutliches Fazit.

Allerdings springen nicht alle Nutzer auf den Zug auf: "Diese Packung wird nicht statt der normalen Packung angeboten, sondern zusätzlich - man kann also selbst entscheiden", lautet der Hinweis eines Kommentierenden, der weiterhin anmerkt: "Dennoch ist die zusätzliche Plastikverschwendung natürlich fragwürdig."

Auch Verbraucher*innen, die die kleinere Packung bewusst kaufen, um wegen fehlenden Bedarfs am Ende kein Essen wegwerfen zu müssen, meldeten sich unter dem Beitrag mehrfach zu Wort. Einig ist man sich auf einer Ebene trotzdem: Die "Single-Packung", wie sie von einigen bezeichnet wird, ist eine gute Idee - solange sie als Zusatzprodukt zur normal großen Packung im Regal steht statt als kompletter Ersatz. Auch auf unnötig große Verpackungen solle bei den kleineren Portionen verzichtet werden, merkten die Reddit-Nutzer an.

