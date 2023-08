Der August in Deutschland ist bisher ins Wasser gefallen. In vielen Regionen der Bundesrepublik hält der Dauerregen an und verhindert so manche schöne Sommerunternehmung. So gab es sogar ein Anreisestopp beim Wacken Open Air 2023 aufgrund des Regens.

Viele fragen sich jetzt, ob der Sommer und das warme Wetter überhaupt noch zurückkehren. Die Meteorologen geben Hoffnung, denn sie erwarten noch diesen August eine neue Hitzewelle. Diese fällt je nach Region unterschiedlich aus.

Sommerwetter im August: Kleine Hitzewelle trifft Deutschland

Bis etwa zum 11. August soll das Wetter laut wetter.com unbeständig bleiben. Doch die Tage vor der Monatsmitte, also der 12. und 13. August, sollen wieder hohe Temperaturen bringen. Mit der Hitze kann es aber auch wieder schwül werden, was zu Unwettern führen kann.

In Norddeutschland bleibt es die nächsten erstmal kalt und nass. "Die Temperaturen pendeln sich meistens unter der 20-Grad-Marke ein", so der wetter.com-Meteorologe Bernd Madlener. Einzelne Hitzeausläufe sind dann im Norden ebenfalls ab Monatsmitte möglich.

Im Süden Deutschlands sieht es vielversprechender aus. Zwar soll es die nächsten Tage auch unter 20 Grad Celsius bleiben, aber die hohen Temperaturen kommen schneller zurück und sind höher als in Norddeutschland. Durch die Hitze soll aber auch das ein oder andere Gewitter entstehen. Weitere Informationen zum Wetter in Süddeutschland findest du hier.

Neue Hitzewelle: Temperaturen bis 35 Grad

Auch andere Wetterdienste berichten von der neuen Hitzewelle im August. Der Bericht von wetter.de verspricht eine Steigerung der Temperaturen ab Dienstag (8. August 2023). Ab Mittwoch sollen es dann 25 Grad Celsius in der Bundesrepublik sein. Ab Freitag dann 30 Grad Celsius im kompletten Süden.

Noch heißer soll es laut wetter.net werden. Die Prognose sagt für Deutschland satte 35 Grad Celsius voraus. Daher empfiehlt wetter.net sogar, dass wir das kühle Wetter noch genießen sollen, bevor es dann wieder heiß wird.