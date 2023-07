Bratwurst-Rückruf bei Aldi: Blaue Fremdkörper aus Kunststoff in der Wurst

Grill- und Bratwurst-Fans aufgepasst: Aldi ruft aktuell Rostbratwürste zurück. Wir erklären, bei welchem Produkt ihr genauer hinschauen solltet.

Wie die "Gustoland GmbH" informiert, wird das Produkt "Gut Drei Eichen Rostbratwurst 6x90g" im Rahmen des vorsorglichen Verbraucherschutzes zurückgerufen. Der Grund: Es könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass in den Bratwürsten blaue Kunststofffremdkörper enthalten sind. Aufgrund der möglichen Verunreinigung sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt nicht verzehren, hieß es in einer Mitteilung.

Vom Rückruf betroffen ist dieses Produkt:

Artikel: Gut Drei Eichen Rostbratwurst 6x90g

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 07.08.2023

Chargennummer: GUS3609241166

Identitätskennzeichen DE EV 42 EG

Die Bratwürste mit dem genannten MHD wurde in Filialen der Lebensmittelhändler Aldi Nord in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Hamburg, Sachsen und Schleswig-Holstein verkauft. Außerdem in den Filialen von Aldi Süd in Teilen von Nordrhein-Westfalen.

Der Hersteller und Aldi hätten umgehend reagiert und die betroffenen Produkte aus dem Verkauf genommen. Bereits gekaufte Produkte können Verbraucher in allen Filialen von Aldi Nord und Süd zurückgeben. Der Kaufpreis werde erstattet – auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Von der vorsorglichen Maßnahme sei ausschließlich das Produkt mit dem oben genannten MHD betroffen. Andere bei Aldi Süd oder Aldi Nord verkaufte Produkte von Gustoland seien von dem Rückruf nicht betroffen.

