"Ein unschlagbares Angebot", bei dem man schnell zugreifen sollte: Das dachte sich ein Kunde, als er im Getränkemarkt bayerisches Bier für einen absoluten Spottpreis entdeckte. Dem Etikett zufolge sollte eine Flasche des Riedenburger Festbieres nämlich 0,00 Euro kosten. Seinen Fund teilte er daraufhin auf Reddit und verriet auch, wie viel er wirklich an der Kasse zahlen musste.

Das Preisschild spricht für sich: Auf dem Foto, das Reddit-Nutzer "Lari-Fari" postete, ist die Biersorte aus dem niederbayerischen Riedenburg als Angebot gekennzeichnet. Eine 0.5-Liter-Flasche gibt es demnach fast geschenkt, lediglich 15 Cent Pfand kostet das Festbier. In der Kommentarspalte erzählt "Lari-Fari" auch, dass er das Schnäppchen bei einem Denn’s-Biomarkt in Frankfurt gefunden habe.

Denn's-Kunde entdeckt kostenloses Bier und greift zu

Die Reddit-Nutzer teilten schnell ihre Theorien, was es mit dem Schnäppchen auf sich haben könnte. "Etikettierungsfehler, oder will der Laden das einfach nur noch loswerden?", lautet der Top-Kommentar unter dem Post. Ein anderer vermutet, dass "mit einem Azubi die Fantasie durchgegangen" sei.

Einige bemitleiden auch die Kassierer, die dann an der Kasse das Missverständnis aufklären müssen. "Oh Gott, der Albtraum aller Kassierer, die schon millionenfach ‚Ach, dann ist es wohl umsonst!‘ gehört haben, wenn ein Artikel nicht auf Anhieb gescannt wurde", schreibt ein weiterer Reddit-User in den Kommentaren.

Und tatsächlich handelte es sich bei dem Angebot nicht um Freibier: "Ich habe es natürlich für die Wissenschaft getestet! Kostet 1,09 Euro", ergänzt "Lari-Fari", um einen Ansturm auf die Denn’s-Filiale zu verhindern. An der Kasse sei nämlich der richtige Preis abgerechnet worden.

Noch mehr Aufregung um Etiketten: Wiener-Wucher verwirrt bei Kaufland - Fränkische Kundin postet Preisschild