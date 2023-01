Schon wieder wartet eine lange Schlange vor dem Pfandautomaten im Supermarkt und ist man endlich an der Reihe, muss jede Flasche und Dose einzeln eingeworfen werden. Doch damit soll bei Aldi Schluss sein: Der Discounter kündigte an, einen neuen Pfandautomaten zu testen, der bis zu 100 Flaschen auf einmal aufnehmen kann. In einigen Filialen kommt er bereits zum Einsatz.

"Tomra R1" heißt die hochmoderne Express-Pfandstation, die die Flaschenabgabe revolutionieren soll. Dank eines deutlich größeren Einwurfloches als bei üblichen Automaten können bis zu 100 Flaschen und Dosen auf einmal abgegeben werden. Die Technik dahinter verspricht, jede einzelne Flasche trotzdem zu scannen und damit keinen Pfandwert zu übersehen. Anschließend wird wie gewohnt der Bon ausgedruckt.

"Klappe zu und los: Derzeit testen wir in drei Aldi-Märkten den Leergutautomat Tomra R1", schreibt Aldi Nord auf seiner offiziellen Twitter-Seite. "Die große Trommel fast bis zu 100 PET-Flaschen und Dosen gleichzeitig. Vorteil für unsere Kunden: Die Pfandrückgabe ist schneller und einfacher und die Hände bleiben sauber."

Es gibt aber einen Haken: Glasflaschen müssen weiterhin separat in den üblichen Automaten entsorgt werden. Denn in "Tomra R1" bestehe die Gefahr, dass sie aufgrund der großen Flaschenmenge zerbrechen könnten.

Der Express-Automat kommt bereits in den Aldi-Filialen in Hattingen (Nordrhein-Westfalen), Bunde und Wilhelmshaven (beide Niedersachsen) zum Einsatz, mittlerweile wurde die Liste um Aachen ergänzt. Doch tatsächlich ist Aldi nicht die erste Supermarktkette, die "Tomra R1" testet: Auch in Kaufland-Filialen konnten ihn Kunden bereits nutzen.

Der Hersteller des Automaten führt auf seiner Webseite außerdem eine Liste mit allen aktuellen Standorten auf, dazu zählen auch Filialen von Rewe, Netto, Edeka oder Marktkauf. Darunter finden sich aber auch mehrere Supermärkte in Franken:

Edeka Center Massak: Weißenbrunner Straße 20a, 96317 Kronach

Weißenbrunner Straße 20a, 96317 Edeka Degen: Am Sportplatz 3, 91325, Adelsdorf (Kreis Erlangen-Höchstadt)

Am Sportplatz 3, 91325, (Kreis Erlangen-Höchstadt) Netto Marken-Discount: Wettersteinstraße 23, 90471, Nürnberg

