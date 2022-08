Seit den 1980er Jahren rocken die Ärzte Deutschland - und provozieren gerne mit ihren Songtexten. Bei ihrem Konzert in ihrer Heimatstadt Berlin am vergangenen Wochenende zeigten sich die Punk-Veteranen aber geläutert. Sie weigerten sich, einen absoluten Publikumsliebling zu spielen.

Bei ihrem Konzert am Samstag in Berlin forderten einen der meistgespielten Songs der deutschen Kult-Band - "Elke" vom Album "Das ist nicht die ganze Wahrheit..." aus dem Jahr 1988. Die Band weigerte sich jedoch, den Song zu spielen, wie eine Konzertbesucherin im Anschluss twitterte. Auf den Tweet bezog sich unter anderem das Nachrichtenmagazin Stern am Dienstag.

In "Elke" geht es um die Liebe zu einer außerordentlich korpulenten Frau. Dabei sparen die Ärzte in dem Text nicht mit sehr rabiaten Passagen. So wird eine "versuchte" Umarmung mit Elke folgendermaßen besungen: "Ich stürzte in ihr Fettgewebe wie in eine Schlucht. Sie ist ein echter Brocken, 3 Meter in Kubik." Nichtsdestotrotz gehörte "Elke" bisher zum Repertoire von fast jedem Ärzte-Konzert und ist einer der meistgespielten Live-Songs der Band.

"Das ist letztes Jahrtausend"- Farin Urlaub distanziert sich von beliebtem Song

Scheinbar bis jetzt. Denn in Berlin rief Frontmann Farin Urlaub seinen Fans zu: "Nee Leute, Elke ist fatshaming und misogyn. Sowas spielen wir nicht mehr, das ist letztes Jahrtausend!" Tatsächlich sollten laut dem Stern mit dem Song zwei aufdringliche Fans beleidigt werden, die die Band Ende der 1980er Jahre mit zahlreichen Briefen und Anrufen terrorisierten. Eine der beiden hieß Elke und soll laut einem beigelegten Foto stark übergewichtig gewesen sein - was letztlich der Anlass zum Song gewesen sein soll.

Ob sich die Ärzte aber einig sind mit der neuen Haltung zu "Elke", ist jedoch unklar. Farin Urlaub kündigte schon vor zwei Jahren im Deutschlandfunk Kultur an, anders mit dem Song umgehen zu wollen als noch vor 34 Jahren. Schlagzeuger und Gitarrist Bela B. wählte den Song bei Radio Eins aber erst vor wenigen Wochen in seine persönliche Top-Ten der besten Hardrock- und Heavy-Metal-Songs.

