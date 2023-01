Jeder kennt es: Man kommt aus dem Urlaub zurück und im Geldbeutel oder der Hosentasche findet sich noch Geld aus dem Urlaubsland. So hat sicher jeder Kroatien-Urlauber noch irgendwo Kuna-Münzen oder -Scheine herumliegen, die er vor der Abreise nicht mehr umgetauscht hat. Am 1. Januar wurde die Kuna vom Euro abgelöst. Und so manch einer könnte einen kleinen Schatz unter diesen Souvenirs finden. Kroatische Numismatiker machen in den vergangenen Tagen nämlich auf Prägungen aufmerksam, die bald einiges mehr bringen könnten als den Nominalwert.

Die schlechte Nachricht vorweg: Jetzt wird man mit alten Kuna noch nicht gegen ein kleines Vermögen tauschen können. "Ich will auf eine Sache aufmerksam machen", so der kroatische Münz-Experte Borna Barac in einem Interview für den Fernsehsender N1, "ein Markt entwickelt sich über Jahre, der Wert dieser ganzen Münzen und Scheine wird sich erst in Zukunft zeigen und nicht schon jetzt." Nichtsdestotrotz gibt es jetzt schon Exemplare, die recht hoch gehandelt werden und Prägungen, die voraussichtlich schon bald ihren Wert steigern könnten.

Die Kuna ist Geschichte - und wird so langsam interessant für Sammler

Allgemein gilt: Kuna- und Lipa-Münzen wurden in jedem Jahr seit der Einführung der Währung zum Jahreswechsel 1993/1994 geprägt. In ungeraden Jahren wurden jedoch insgesamt mehr Münzen hergestellt als in geraden Jahren. Zur Unterscheidung muss man dabei nicht unbedingt das Prägejahr suchen, es reicht ein Blick auf die Kopf-Seite der jeweiligen Münze. Dort sind immer in Kroatien heimische Tier- und Pflanzenarten abgebildet. Ist deren Name auf Kroatisch auf der Münze, wurde sie in einem ungeraden Jahr geprägt. Bei geraden Jahren waren die Namen von Marder, Bär und Co. aber auf Latein gehalten.

Apropos Jahr: Manche Münzen wurden in bestimmten Jahren in besonders geringem Umfang geprägt oder in Umlauf gegeben und sind dementsprechend selten. Hier sprechen die Experten von sogenannten "Schlüsseljahren". Eine Besonderheit bei den Kuna-Münzen ist die Prägung 1993. Diese war standardmäßig im Umlauf, auch wenn die Währung offiziell erst im Jahr 1994 den kroatischen Dinar ablöste.

Besonders beliebt werden bei Sammlern wohl die zahlreichen Sonderprägungen sein. Hierbei unterscheidet man die vielen Sondermotive auf den gängigen Kuna-Münzen zu besonderen Jahrestagen und die eckigen 25-Kuna-Sondermünzen. Diese sind jetzt schon heiß begehrt und beispielsweise erreicht die Münze zur Wiedereingliederung Ostslawoniens aus dem Jahr einen Preis von rund 133 Euro, auch wenn der Nennwert bei weniger als vier Euro liegt. Hier eine kleine Übersicht der Sonderprägungen:

1 Lipa (Schlüsseljahre 1996, 2021) 1995: Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen

(Schlüsseljahre 1996, 2021) 2 Lipa (Schlüsseljahre 1996, 2000, 2019, 2021) 1995: XXVI. Olympische Spiele in Atlanta 1996

(Schlüsseljahre 1996, 2000, 2019, 2021) 5 Lipa (Schlüsseljahre 1994, 1996, 2004, 2022) 1995: XXVI. Olympische Spiele in Atlanta 1996

(Schlüsseljahre 1994, 1996, 2004, 2022) 10 Lipa (Schlüsseljahre 1994, 1996, 1998, 2019) 1995: 50 Jahre Vereinte Nationen

(Schlüsseljahre 1994, 1996, 1998, 2019) 20 Lipa (Schlüsseljahre 2002, 2016) 1995: Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen

(Schlüsseljahre 2002, 2016) 50 Lipa (Schlüsseljahr 1997, 1999, 2021 - 1994 teilweise mit Fehlprägung im Umlauf) 1996: Fußball-EM der Herren in England 1996

(Schlüsseljahr 1997, 1999, 2021 - 1994 teilweise mit Fehlprägung im Umlauf) 1 Kuna (Schlüsseljahre 2000, 2001, 2002, 2003, 2021) 1995: XXVI. Olympische Spiele in Atlanta 1996

(Schlüsseljahre 2000, 2001, 2002, 2003, 2021) 2 Kuna (Schlüsseljahre 1997, 2001, 2021) 1995: Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen

(Schlüsseljahre 1997, 2001, 2021) 5 Kuna (Schlüsseljahre 1997, 2006, 2021) 1995: 500 Jahre glagolitisches Misale von Senj (auch in seltener Goldprägung verfügbar)

(Schlüsseljahre 1997, 2006, 2021) 25-Kuna-Sondermünzen 1997: Kroatische Donau-Region 1997: Erster kroatischer Esperanto-Kongress 1997: Fünf Jahre Kroatien in der UN 1998: Expo Lissabon 1999: Einführung des Euro in der Eurozone 2000: Neues Jahrtausend 2002: Zehn Jahre Anerkennung Kroatiens 2004: Kroatien wird EU-Beitrittskandidat 2010: Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 2012: Unterzeichnung des EU-Beitrittsvertrags 2013: Kroatischer EU-Beitritt 2016: 25 Jahre Unabhängigkeit Kroatiens 2017: 25 Jahre Kroatien in der UN 2019: 25 Jahre kroatische Kuna 2019: 350 Jahre Universität Zagreb 2020: Kroatien übernimmt EU-Ratsvorsitz 2021: 75 Jahre Kroatische Vereinigung für Industriekultur 2021: Internationaler Tag des Kindes 2022: Pelješac-Brücke



Bei den Scheinen gibt es laut dem Experten Barac fast schon eine Faustregel - je höher der Wert zu "Lebzeiten", desto teurer werden sie mal sein. "200-Kuna-Scheine aus dem Jahr 1993 werden beispielsweise sehr selten werden, da sie damals sehr viel Geld bedeuteten und zurückgelegt wurden. Auch Scheine im Wert von 500 und 1000 Kuna werden selten sein, da sie an sich zuletzt viel wert waren. Die 'kleineren' Banknoten dürften aber wohl auch in Zukunft nicht viel bringen", erläuterte er gegenüber dem Sender N1.

