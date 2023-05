Brauerei stellt Käsekuchen-Bier her

her Die Kreation ist vorerst nur begrenzt erhältlich

Welches deutsche Bier darin enthalten ist

Bier ist in Deutschland so beliebt, wie kaum ein anderes Getränk. Das spiegelt sich auch in der Vielfalt wider: Deutschlandweit gibt es zwischen 5000 und 6000 verschiedene Biersorten, berichtet Bierentdecker.com. Besonders beliebt ist das eher bittere "Pilsener" oder auch das eher milde Weizenbier. Auch das Helle findet immer mehr Zuspruch. Zudem sorgen eine Vielzahl an lokalen Biersorten für das breitgefächerte Angebot, vor allem in Franken gibt es unzählige Brauereien. Dort stehen neben den Klassikern auch Bockbiere, dunkle Biere und das Rauchbier auf der Karte. Doch eine Sorte fehlt überall: Käsekuchen-Bier.

Käsekuchen-Bier? So schmeckt die einzigartige Kreation

Was nach einem schlechten Aprilscherz klingt, ist in den USA bereits Realität. Dort hat eine Craftbeer-Brauerei im März ihre neueste Kreation vorgestellt: "Marionberry Cheesecake sour". Dieses soll - wie der Name bereits andeutet - nach Käsekuchen schmecken. Verfeinert wird der Geschmack mit einer speziellen Brombeer-Sorte, der Marionberry.

Hinter der einzigartigen Bier-Kreation steckt die US-amerikanische Brauerei "10 Barrel Brewing Company" aus dem Bundesstaat Oregon. Die Brauerei ist bekannt für ihre verrückten Kreationen und brachte in der Vergangenheit schon Buttermilch-Hühnchen-Bier an die Theken.

Nun gibt es also auch Käsekuchen-Bier in der Dose. Das erste Feedback dazu fällt positiv aus: "Ich mag Saures nicht, ich finde Käsekuchen okay und ich weiß nicht einmal wirklich, was eine Marionberry ist", schreibt Steve Mazzucchi in seinem Erfahrungsbericht bei "Gear Patrol". Trotzdem ist er sofort von dem Geschmack überzeugt: "Leicht, nicht zu süß (oder zu sauer), ein bisschen fruchtig" und außerdem "kuchenartig und generell durstlöschend lecker".

"Berliner Weiße" als Teil des Rezepts - kommt das Käsekuchen-Bier auch nach Deutschland?

Besonders kurios: Auch ein berühmtes deutsches Bier ist für den einzigartigen Geschmack der amerikanischen Neukreation verantwortlich, wie ein Blick auf die Dose verrät. "Was kommt dabei raus, wenn man sich ein Berliner Weiße nimmt, Marionberry, Vollkornkekse und Vanille hinzufügt und mit Käsekuchen verfeinert?" - heißt es dort. Wichtiger Bestandteil für die Rezeptur ist also offenbar das berühmte Berliner Weißbier.

Auf den deutschen Markt kommt das Bier mit einem Alkoholgehalt von 6,1 Prozent vermutlich erstmal nicht. Bisher wird die Neukreation lediglich in zwei Pubs in Oregon ausgeschenkt. Was mit deinem Körper passiert, wenn du täglich Bier trinkst, erfährst du hier.

Auch interessant: Mit dieser Geheimzutat wird dein Käsekuchen besonders cremig und lecker.