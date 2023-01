Der Song "Last Christmas" von Wham! spaltet jedes Jahr aufs neue die Geister: Entweder man mag das Lied, oder man hasst es. Zu den "Last Christmas"-Hassern zählt sich ganz besonder ein britisches Ehepaar, das eine eigentümliche Spendenaktion auf den Weg gebracht hat. Das gesammelte Geld wollen sie dafür hernehmen, den Song ein für alle Mal zu verbannen.

Tomas und Hannah Mazetti heißen die Eheleute, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, das Lied verschwinden zu lassen. Sie wollen die Rechte an "Last Christmas" erwerben und dann die Mastertapes - Original-Kopien des Tracks, die zum Anfertigen von weiteren Kopien verwendet werden - auf einem Atommülllager in Finnland entsorgen, "wo sie für mindestens zwei Millionen Jahre lagern sollen". Rnd berichtete bereits darüber.

Spendensumme fünfstellig: Viele Leute beteiligen sich an der Aktion

Das Ehepaar hat mittlerweile stattliche 50.000 Pfund durch die Spenden auf dem Konto, was umgerechnet etwa 56.000 Euro sind. Auf die Idee für dieses irrwitzige Vorhaben sei Hannah Mazetti wohl durch einen Freund gekommen, der ihr erzählt haben soll, dass man rein theoretisch einen Song von allen Plattformen verbannen könne, sofern man die Rechte daran besitze. Dies erzählte die Frau dem "South West News Service".

"Wir fragten unsere Freunde, was sie bereit wären zu zahlen, wenn sie den Song nie mehr hören müssten. Und das war eine ganze Menge, wie sich herausstellte", sagte Mazetti zu der Nachrichtenagentur. Allerdings wird mit den 50.000 Pfund nur ein ganz kleiner Teil von dem abgedeckt, was die Rechte an "Last Christmas" wirklich wert sind. Derzeitiger Inhaber der Lied-Rechte ist die Produktionsfirma Warner Chappell Music UK.

Die britische Boulevardzeitung "Daily Mail" hat Schätzungen angestellt, wie viel die Rechte an dem Weihnachts-Hit wohl wirklich kosten. Diese ergaben, dass die Summe sich auf etwa 15 bis 20 Millionen Pfund belaufe. Umgerechnet sind das zwischen 17 und 22 Millionen Euro. Auch wenn dieser Betrag ein Vielfaches von dem ist, was die Mazettis bisher auf dem Spendenkonto gesammelt haben, geben sie die Hoffnung nicht auf.

Problem mit der Häufigkeit, nicht mit den Songwritern

Das Ehepaar erklärte zudem explizit, dass sie nichts gegen die Musikgruppe an sich haben. Ihr Hass richte sich weder gegen die Bandmitglieder, noch gegen ihr Schaffen. "Wir hassen Wham! nicht, aber wir hassen diesen Song, weil er 5000 Mal am Tag gespielt wird. Wir hatten das Gefühl, dass wir etwas tun müssen, um die Menschen zu unterstützen, die genauso sehr unter ihm leiden wie wir."